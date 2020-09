AMD představuje Athlony a Ryzeny pro Chromebooky s 15W TDP

Pro levné notebooky Chromebook bylo představeno několik nových mobilních procesorů AMD Athlon a Ryzen. AMD totiž využilo starších architektur a na jejich základě přichází s procesory, které by mohly posunout výkony Chromebooků do vyšších sfér. Všechny mají 15W TDP, která je konfigurovatelná od 12 do 25 W, nechybí ani podpora sběrnice PCIe 3.0. Nevyužívají však nejnovějších verzí architektur od AMD, staví na starším základě jak architekturou, tak i výrobním procesem.



Máme tady např. Athlon Silver 3050U, což je 2jádrový 14nm procesor s podporou 2 vláken. Základní frekvence činí 2,3 GHz, Boost končí na 3,2 GHz. Najdeme zde 192 kB L1 cache, 1 MB L2 a dokonce i 4 MB L3. K dispozici je integrovaný Radeon s 2 jádry a frekvencí 1100 MHz, využit je pak dvoukanálový řadič pamětí DDR4-2400. Athlon Gold 3150C je také 2jádrový, ale zvládá už 4 vlákna najednou. Vyšší jsou i frekvence 2,4/3,3 GHz. Integrovaný Radeon tentokrát dostal 3 jádra. Velmi podobně je na tom i Ryzen 3 3250C, který akorát navyšuje frekvence na 2,6/3,5 GHz u CPU, resp. 1200 MHz u GPU.





Jádra/vlákna

Takt (zákl./Boost)

Cache (L1/L2/L3) GPU jádra

GPU takt

Proces Athlon Silver 3050C

2/2

2,3/3,2 GHz

192kB / 1MB / 4MB

2

1100 MHz

14nm

Athlon Gold 3150C

2/4

2,4/3,3 GHz

192kB / 1MB / 4MB 3

1100 MHz

14nm

Ryzen 3 3250C

2/4

2,6/3,5 GHz

192kB / 1MB / 4MB 3

1200 MHz

14nm

Ryzen 5 3500C

4/8

2,1/3,7 GHz

384kB / 2MB / 4MB

8

1200 MHz

12nm

Ryzen 7 3700C

4/8

2,3/4,0 GHz

384kB / 2MB / 4MB 10

1400 MHz

12nm



Další dva procesory už jsou vyráběny 12nm procesem a postaveny jsou na architektuře Zen+. Mají 4 jádra, podporu 8 vláken, celkem je tu 384 kB L1 cache, 2 MB L2 a 4 MB L3. Ryzen 5 3500C přichází s takty 2,1/3,7 GHz, integrovaný Radeon s 8 jádry běží s frekvencí 1200 MHz. Ryzen 7 3700C navýší frekvence na 2,3/4,0 GHz, 10jádrový integrovaný Radeon pak tepe na 1400 MHz. Proti předchozí A6-9220C takto nabídne dle benchmarků o 153-178 % vyšší výkon. I 3500C dosáhne na 143 až 174 % navíc a Ryzen 3 3250C pak na 110 až 117 %.



Ceny souvisejících / podobných produktů: