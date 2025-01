AMD představuje levnější 6jádra Ryzen 5 7400F a Ryzen 5 9600

Nabídka procesorů AMD Ryzen se rozšiřuje o nové modely mířící do nižšího mainstreamu, resp. vyššího low-endu. Máme zde totiž dva nové 6jádrové modely, a to jak s architekturou Zen 4, tak i novou Zen 5. V případě starší architektury je novinkou Ryzen 5 7400F. Jde o 6jádrový procesor s podporou 12 jader, spadá do řady Raphael. Jeho základní takt je stejně jako u modelu 7500F na hodnotě 3,7 GHz, nicméně jeho Boost byl snížen z 5,0 na 4,7 GHz. Zůstává 384 kB L1 cache, 6 MB L2 cache a 32 MB L3 cache, stejně jako 65W TDP. CPU jádra jsou vyráběna 5nm technologií od TSMC, IOD je pak vyráběno 6nm technologií tamtéž. Procesor podporuje paměti až DDR5-5200 včetně AMD EXPO, není však vybaven integrovaným grafickým čipem jako většina modelů této řady (toto je vlastností procesorů s přídomkem "F").



Kdo chce levnější procesor s architekturou Zen 5, má nyní novou možnost v podobě procesoru Ryzen 5 9600. Zde jde o řadu Granite Ridge a opět o 6jádro s podporou běhu 12 vláken najednou. Ve srovnání s modelem Ryzen 5 9600X není o mnoho pomalejší, základní frekvence byla snížena jen o 100 MHz z 3,9 na 3,8 GHz, Boost pak o 200 MHz z 5,4 na 5,2 GHz. To nejsou ani 4 % dolů. Nadále je zde 480 kB L1 cache, 6 MB L2 cache, 32 MB L3 cache a nemění se ani 65W TDP. Jak už je u Ryzenů 9000 zvykem, CPU jádra jsou vyráběna pomocí 4nm procesu TSMC, IOD pak nadále 6nm metodou. Nový procesor podporuje paměti DDR5-5600. Zůstává mu základní integrovaný grafický čip s 2 CU a taktem 2200 MHz.