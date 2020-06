AMD představuje nové Ryzen 3000XT plus čipové sady B550 a A520

Procesory AMD Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT a Ryzen 5 3600XT už tak máme oficiálně potvrzeny jako vůbec první modely Ryzen, které nesou označení XT. Potvrzuje se, že jde o procesory s vyššími takty, jenomže ne o tolik, jak se dříve udávalo. Těšili jsme se totiž i na zvýšení základních taktů, a to i o více než 200 MHz, ale nakonec z toho ve všech případech je pouhé navýšení maximálního turba, a to právě o 100 MHz, nebo v případě 3800XT o 200 MHz. Nové modely XT pak pouze nahrazují staré verze X na jejich původních cenách, čili postupně 499, 399 a 249 dolarů.

S ohledem na to by se dala trošku přehodnotit i včerejší zpráva serveru Digitimes, která tvrdí, že AMD chce odsunout nástup CPU Ryzen 4000 do příštího roku. Tu jsme komentovali tak, že právě i kvůli chystaným Ryzen 3000XT by takové pozdržení příští generace mělo smysl, ovšem pokud ty představují jen zvýšení turba o 100 či 200 MHz, tento smysl se nám vytrácí. Ale i kdyby byly výrazně lepší, stále platí, že AMD slíbilo Zen 3 včetně CPU Ryzen 4000 na tento rok a to stále platí, dokud se z oficiálních zdrojů nedozvíme něco jiného.

Další novinka je, že včera se oficiálně začaly prodávat nové základní desky s čipovou sadou AMD B550, čili nový mainstream, který bude mít zajištěnu také podporu právě i pro chystané procesory generace Zen 3. Starší desky ji budou mít samozřejmě také, ale v jejich případě už ji AMD původně nechtělo garantovat.

Vedle toho AMD také potvrzuje, že se chystají desky s čipsetem A520 a ve vývoji je aktuálně přes 40 verzí. Dříve se přitom objevila informace, že A520 nemá podporovat budoucí Ryzen 4000 a možná že právě na základě toho nyní AMD uvádí konkrétně podporu 3. generace procesorů Ryzen i té příští (for 3rd Gen AMD Ryzen processors and beyond).





AMD mimochodem mluví o optimalizovaném 7nm procesu, který umožnil dosažení vyšších turbo frekvencí nových procesorů XT. Nicméně ani jeden z nich nepřesahuje takt 4,7 GHz, který už od loňského podzimu nabízí procesor Ryzen 9 3950X. AMD také doporučuje, abychom si pro nové procesory XT připravili výkonný chladič, a to ideálně AIO vodníka s alespoň 280mm radiátorem. Ovšem model Ryzen 5 3600XT přichází s vlastním boxovaným Wraith Spire.

Procesory Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT a Ryzen 5 3600XT budou dle očekávání k dispozici od 7. července 2020 a desky s čipovou sadou A520 se očekávají na trhu v srpnu. Připraví je obvyklé společnosti jako ASRock, ASUS, Biostar, Colorful, GIGABYTE či MSI.





Ceny souvisejících / podobných produktů: