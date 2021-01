AMD představuje novinky: mobilní Ryzeny i Radeony a další EPYC

AMD svou prezentaci pojalo stejně jako na konci předchozího roku tak, jako vždy, jen publikum bylo před naleštěným pódiem pouze virtuální. K Lise Su se ale připojili i nějací hosté jako Panos Panay z Microsoftu či výkonný ředitel legendárního studia Industrial Light & Magic.

Nás ale zajímají hardwarové novinky, které se AMD chystá brzy vyslat na trh a to budou především Ryzen 5000 "Cezanne", čili mobilní APU s jádry Zen 3. Lisa Su se pochlubila, že její AMD tak nabídne jediné 8jádrové procesory vhodné pro ultratenké notebooky a slíbila vysokou výdrž na baterie.

Konkrétně pak jde především o Ryzen 7 5800U s 8C/16T na taktu až 4,4 GHz, který byl srovnáván s Core i7-1185G7. To je pochopitelně pouze čtyřjádro od Intelu, který se chystá své osmijádrové procesory Tiger Lake-H vypustit na trh za pár měsíců. Čili pro nové Ryzeny budou právě Tiger Lake-H ti praví soupeři, ale ještě tu nejsou, a tak AMD může zatím s klidem v srdci využít takovou konkurenci, která je aktuální.

Pak tu ale budou také výkonné Cezanne a mezi nimi nejlepší model Ryzen 9 5980X s 8C/16T, taktem až 4,8 GHz, 20 MB L2 a L3 cache a 45+W TDP. I ten dostane konkurenci až později, takže nyní může bez problémů rozdrtit dostupný model Core i9-10980HK. Nová mobilní APU budou nabízena od února, a to v celkem 150 různých mobilních počítačích (o polovinu více než předchozí generace).

Grafiky RDNA 2 se do mobilních počítačů dostanou ještě v první polovině tohoto roku, ale my se raději podíváme na 3. generaci serverových EPYC s kódovým označením Milan. Ty budou pochopitelně založeny na generaci Zen 3, a tak je vcelku jasné, co od nich lze očekávat. Stále to bude maximálně 64 jader díky osmi čipletům posázeným kolem I/O čipu. To bude ale stále stačit, neboť konkurence v rámci 10nm Xeonů dokáže poskytnout přinejlepším 36 jader v jedné patici.

Nový nejmenovaný EPYC Milan s 32 jádry pak byl v interním testu firmy AMD postaven proti 28jádrovému Xeonu 6258R, jenž byl překonán o 68 % v softwaru WRF pro simulaci počasí.

O nové desktopové grafiky se AMD ve své prezentaci jen trošku otřelo, čímž se nám potvrdily předchozí zprávy, že nové RX 6700 či jiné slabší karty se na trh ještě nechystají. Vypadá to tak, že AMD si chystá vedle RX 6700 s Navi 22 (nástupce Navi 10) ještě nový low-end, který by měl nést čip Navi 23. A to je tak vše, co se dá z tohoto obrázku vyčíst a zároveň jsme tím vyčerpali i všechna hlavní témata z prezentace firmy AMD.

Žádné překvapení se tak bohužel nekonalo, ale co NVIDIA?



