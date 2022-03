AMD představuje Ryzen 7 5800X3D za 449 USD a dalších šest nových CPU

Vzhledem ke zprávám z posledních dní a týdnů už nebylo pochyb o tom, že firma AMD si skutečně nechystá jen Ryzen 7 5800X3D, jejž sama už dříve představila. Postupně se nám hromadily informace, které nyní můžeme už potvrdit, neboť server VideoCardz předčasně zveřejnil hlavní snímky z přichystané prezentace. Ty jsme později vyměnily za oficiální.





Máme tu tak především Ryzen 7 5800X3D, čili první desktopový procesor s pamětí V-Cache, který bude na trhu od 20. dubna s cenou 449 USD. Čili pokud dle představ firmy AMD nemá tento procesor koexistovat vedle modelu 5800X, který má naprosto stejnou cenu, jako verze s trošku nižšími takty, ale trojnásobnou L3 cache, pak by se dalo očekávat zlevnění modelu 5800X, ale možná ne oficiální s nově vydaným ceníkem.

Pak se také proslýchá, že Ryzen 7 5800X3D nebude možné taktovat, a to snad kvůli tomu, že odvod tepla částečně přes V-Cache a částečně přes holé křemíkové "záplaty" nemusí být až tak efektivní. To se teprve ukáže, ale pokud je to pravda, znamená to pro 5800X3D nevýhodu.









Dále tu máme ještě šest dalších Ryzenů, a to tři z řady 4000 (Renoir s iGPU, Renoir-X bez iGPU) a tři z řady 5000 (Vermeer/Cezanne - oba bez iGPU). O nich jsme také už slyšeli, ovšem vedle nich tu byly i Ryzen 7 5700, Ryzen 3 5100 a Ryzen 7 4700, které prezentace už nezmiňuje. Právě tyto procesory ale mají dle starších informací nastoupit až později , čili AMD je nyní ještě ani nemuselo prezentovat.

A pokud jde o prezentované modely, v jejich případě zcela odpovídají i takty, které byly rovněž zmíněny už dříve a nachlup to také platí i pro ceny.





Model Jádra/vlákna Takty L3 cache Generace/mikroarch. TDP Dop. cena Ryzen 7 5800X3D 8/16 3,40 GHz/4,50 GHz 96MB Vermeer/Zen 3 105W $449 Ryzen 7 5700X 8/16 3,40 GHz/4,60 GHz 32MB Vermeer/Zen 3 65W $299 Ryzen 7 5700 8/16 ? 16MB Cezanne/Zen 3 65W ? Ryzen 5 5600 6/12 3,50 GHz/4,40 GHz 32MB Vermeer/Zen 3 65W $199 Ryzen 5 5500 6/12 3,60 GHz/4,20 GHz 16MB Cezanne/Zen 3 65W $159 Ryzen 3 5100 4/8 3,40 GHz/3,80 GHz ? Cezanne/Zen 3 65W ? Ryzen 5 4600G 6/12 3,70 GHz/4,20 GHz 8MB Renoir/Zen 2 65W $154 Ryzen 7 4700 8/16 3,60 GHz/4,40 GHz 8MB Renoir-X/Zen 2 65W ? Ryzen 5 4500 6/12 3,60 GHz/4,10 GHz 8MB Renoir-X/Zen 2 65W $129 Ryzen 3 4100 4/8 3,80 GHz/4,00 GHz 4MB Renoir-X/Zen 2 65W $99

Pokud se tak potvrzují dříve poskytnuté informace o prvních sedmi nově přichystaných procesorech, lze očekávat, že se později skutečně dočkáme i modelů Ryzen 7 5700, Ryzen 3 5100 a Ryzen 7 4700. mění se také politika ohledně podpory CPU na čipsetech, AMD dává výrobcům volnou ruku AMD tak trošku s křížkem po funuse doplní řady svých procesorů, jež v případě generace Ryzen 5000 byly k dispozici na volném trhu jen čtyři modely. Nyní přichází až šest dalších s jádry Zen 3 a navíc čtyři, které využijí ještě starší Zen 2, takže se zařadí do generace Ryzen 4000 budou plnit úlohu low-endu.

