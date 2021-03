AMD přináší Zen 3 mezi mobilní Ryzen 5000 Pro

AMD se tak rozhodlo nabídnout pouze tři modely, které spadají do rodin Ryzen 7, Ryzen 5 a Ryzen 3, nicméně dle tiskové zprávy by se měly letos objevit v celkem 63 modelech notebooků, a to včetně podnikových modelů firem Lenovo a HP.

Všechny tři nové procesory jsou založeny na mikroarchitektuře Zen 3 a jedná se o úsporné procesory s TDP jen 15 W a až osmi jádry, které patří do generace Cezanne.

Model Jádra/vlákna Takty Mikroarch. Proces L2 + L3 cache TDP Ryzen 7 Pro 5850U 8 / 16 1,9 GHz / 4,4 GHz Zen 3 7nm 20 MB 15W Ryzen 5 Pro 5650U 6 / 12 2,3 GHz / 4,2 GHz Zen 3 7nm 19 MB 15W Ryzen 3 Pro 5450U 4 / 8 2,6 GHz / 4,0 GHz Zen 3 7nm 10 MB 15W





Jako takové je AMD srovnává s Tiger Lake od Intelu, a to dokonce i s 28W Core i7-1185G7, oproti kterému má Ryzen 7 Pro 5850U nabídnout především mnohem vyšší vícevláknový výkon, což je samozřejmě důsledek toho, že daný Intel má jen čtyři jádra. Osmijádrové Tiger Lake totiž ještě nejsou na trhu.

Dále tu máme ještě jednu sadu testů stejných procesorů a zde už jde o produktivní testy v "reálných aplikacích", jaké prosazuje i sám Intel. Zde již není vedení Ryzenu tak přesvědčivé vzhledem k tomu, že má dvakrát více jader, ale nesmíme zapomínat na to, že jeho TDP je téměř poloviční.

Srovnávaly se zde reálné notebooky, čili žádné testovací platformy. V prvním případě šlo o Intel v notebooku Dell Latitude 5420 se 32 GB DDR4-3200 a 512GB SSD od SK Hynix a AMD v referenčním notebooku se 16 GB DDR4-4266 a s 512GB Samsung SSD 970 Pro. Pro druhou sadu testů byl využit opět stejný systém s procesorem AMD, ale v případě Intelu už šlo o MSI Prestige 14 Evo se 16 GB DDR4-4266 a nespecifikovaným SSD Kingston.



AMD zde také klade důraz na bezpečnost či zabezpečení, jak je v případě podnikových platforem obvyklé a představuje technologii Shadow Stack, která má na hardwarové úrovni bojovat proti malwaru. Ta přichází v rámci programu Secured Core PC , na němž spolupracuje vedle AMD také Microsoft, Intel i Qualcomm. Více se o této technologii od AMD nedozvíme, ale shadow stack obecně představuje mechanismy, které dokáží chránit třeba proti útokům využívajícím přetečení na zásobníku pro spuštění škodlivého kódu.

