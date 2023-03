AMD připravuje hybridní procesory Phoenix s P-Core a E-Core jako u Intelu

Hybridní procesory kombinující více druhů jader nejsou ničím novým. Najdeme je v téměř každém telefonu na bázi architektury ARM, přišel s nimi také Intel od 12. generace svých procesorů Core. Pozadu nezůstane ani AMD, které by na tuto architekturu mělo přejít u hybridních variant mobilních procesorů Phoenix. Ty by měly být postaveny na architektuře Zen 4 a na rozdíl od Intelu, kde se výkonná a úsporná jádra liší nejen v taktech, ale také schopnostech (např. nepodporují Hyper-Threading), v případě AMD by mezi jádry neměly být tak velké rozdíly.



Hovoří se o tom, že by výkonná jádra P-Core i úsporná E-Core měla být v obou případech architektury Zen 4, a zatímco velikost jader Raptor Cove a Gracemont se u Intelu liší zhruba v poměru 3,5:1, u AMD by to mělo být jen okolo 2:1 a v zásadě by se o to měly postarat menší paměti cache. Počítá se také se snížením taktu, aby byl dosažen co nejlepší poměr výkonu a spotřeby.

O moc více údajů zatím nemáme a na veřejnost prosákly akorát informace o inženýrském vzorku hybridního APU Phoenix, které mělo 2 výkonná jádra a 4 úsporná. V prvních testech vzorku se ukázala frekvence okolo 4 GHz u výkonných jader a 2,7 GHz u úsporných, ve špičce ale chvilkově dosáhla okolo 4,8 GHz, resp. cca 3,6 GHz. Hovořilo se o tom, že zatímco výkonná jádra si brala okolo 7-8 W, úsporná se spokojila s pouhými 5 W. Celková spotřeba čipu se měla pohybovat mezi 15 až 20 W. Kdy se představí, zatím není jisté. Spekuluje se o druhé polovině letošního roku nebo o úplném začátku toho příštího na lednovém CES 2024.