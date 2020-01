AMD pro letošek slíbilo 7nm Navi Refresh a také novou generaci

Od AMD jsme očekávali především to, že se konečně vrátí do herního hi-endu, což se této firmě v posledních letech zrovna moc nedařilo, ačkoliv její GPU generace Vega jsou výpočetně velice silná. Loni ale AMD představilo RDNA orientovanou speciálně na hry v rámci generace Navi a ta má letos dostat své následovníky. Očekávali jsme především jistou Navi 20, čili nový hi-end, ovšem ten nedorazí sám. Přijde s oprášenou první generací v podobě Navi Refresh, o čemž se už také spekulovalo.

Čili na stávající 7nm technologii by AMD mělo připravit refresh dnešních Radeonů RX 5000. O tom bychom mohli uvažovat jako o druhé generaci karet Polaris, takže nové Radeony RX 6000 (nejspíše) mohou dostat především vyšší takty, ale v některých případech i lepší výbavu. Uvažovat můžeme především o Radeonu RX 5500 XT, jenž má ve verzi pro PC jen 1408 Stream procesorů, ačkoliv jeho čip Navi 14 jich nabízí až 1536.

Do nové série by se pak měla zařadit karta či karty nové generace (RDNA2) a obě tyto informace potvrdila Lisa Su během zveřejňování finančních výsledků firmy za poslední rok, takže o spekulace už v žádném případě nejde. Vedle toho ještě prozradila, že si její firma chystá i novinky pro datová centra, co se týče GPU, přičemž ty přijdou na trh v druhé polovině roku. Nástup nových herních GPU ale neupřesnila, takže stále se není čeho chytit. Můžeme se podívat leda na slib (via PCGamesN ), že AMD slíbilo "narušit" trh s hardwarem pro hraní ve 4K.