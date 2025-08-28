Aktuality  |  Články  |  Recenze
Aktuality
>
Grafiky a hry
>
Radeony
>
AMD

AMD prý chystá Radeon RX 9070 GRE s pamětí zvýšenou zpět z 12 na 16 GB VRAM

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
AMD prý chystá Radeon RX 9070 GRE s pamětí zvýšenou zpět z 12 na 16 GB VRAM
Proslýchá se, že by AMD mohlo přinést na trh vylepšenou variantu Radeonu RX 9070 GRE. Ten přišel o výpočetní jednotky i paměť, ta by se ale mohla vrátit.
AMD má v nabídce vedle Radeonů RX 9070 XT a RX 9070 také speciální verzi RX 9070 GRE. Ta byla ořezána hned v několika oblastech. Oproti normálnímu Radeonu RX 9070 má 48 CU místo 56 (tedy jen 3072 stream procesorů místo 3584), nicméně disponuje zvýšeným Boost taktem z 2,52 na 2,86 GHz, což znamená, že se hrubý výkon téměř nezměnil. Činí 35,2 TFLOPS místo 36,1 TFLOPS, což je jen 2,5% pokles. Více zabolela paměť, ta se z 256bitové sběrnice zúžila na 192 bitů, to současně snížilo k kapacitu ze 16 GB na 12 GB VRAM a s nižšími takty ještě více klesla propustnost, a to ze 640 na 432 GB/s. Nyní se však proslýchá, že by AMD mohlo přijít s lepší variantou, která bude někde mezi.
 
GPU Radeon RX 9070 GRE Radeon RX 9070 Radeon RX 9070 XT
Počet CU 48 56 64
Počet stream procesorů 3072 3584 4096
Zákl. frekvence 2,28 (2,3*) GHz 2,07 GHz 2,4 GHz
Boost frekvence 2,86 (2,88*) GHz 2,52 GHz 2,97 GHz
Hrubý výkon FP32 35,2 (35,4*) TFLOPS 36,1 TFLOPS 48,7 TFLOPS
Paměti 12 GB GDDR6 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6
Sběrnice 192-bit 256-bit 256-bit
Propustnost 432 GB/s 640 GB/s 640 GB/s
TDP 220 W 220 W 304 W
*platí pro kartu Asus ATS-RX9070GRE-O12G v softwaru GPU Tweak III
 
Dle zákulisních informací by totiž měla zpět dostat 256bitovou sběrnici a 16GB kapacitu VRAM. Tady je pak ale otázkou, k čemu by vlastně takový model byl. Nyní je mezi kartami asi 15% mezera ve výkonu, a je to dáno spíše pamětí než čipem. Pokud by se vyřešil problém s pamětí, pak by se karty lišily už jen v konfiguraci čipu, a tam moc velký rozdíl není, viz výše. Karty by tak byly výkonem asi hodně blízko u sebe.
 
Nelze však vyloučit, že AMD sice navýší kapacitu a šířku sběrnice, ale ponechá snížené takty pamětí, což by pomohlo vytvořit trochu větší výkonnostní odskok a smysluplné místo na trhu. Karta může mít pro AMD smysl také v případě, pokud by firma měla dostatek natolik vadných čipů, že by se neuživily ani v RX 9070.
 

Doporučujeme náš velký přehled desktopových grafických čipů.

