AMD prý chystá Radeon RX 9070 GRE s pamětí zvýšenou zpět z 12 na 16 GB VRAM
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Proslýchá se, že by AMD mohlo přinést na trh vylepšenou variantu Radeonu RX 9070 GRE. Ten přišel o výpočetní jednotky i paměť, ta by se ale mohla vrátit.
AMD má v nabídce vedle Radeonů RX 9070 XT a RX 9070 také speciální verzi RX 9070 GRE. Ta byla ořezána hned v několika oblastech. Oproti normálnímu Radeonu RX 9070 má 48 CU místo 56 (tedy jen 3072 stream procesorů místo 3584), nicméně disponuje zvýšeným Boost taktem z 2,52 na 2,86 GHz, což znamená, že se hrubý výkon téměř nezměnil. Činí 35,2 TFLOPS místo 36,1 TFLOPS, což je jen 2,5% pokles. Více zabolela paměť, ta se z 256bitové sběrnice zúžila na 192 bitů, to současně snížilo k kapacitu ze 16 GB na 12 GB VRAM a s nižšími takty ještě více klesla propustnost, a to ze 640 na 432 GB/s. Nyní se však proslýchá, že by AMD mohlo přijít s lepší variantou, která bude někde mezi.
|GPU
|Radeon RX 9070 GRE
|Radeon RX 9070
|Radeon RX 9070 XT
|Počet CU
|48
|56
|64
|Počet stream procesorů
|3072
|3584
|4096
|Zákl. frekvence
|2,28 (2,3*) GHz
|2,07 GHz
|2,4 GHz
|Boost frekvence
|2,86 (2,88*) GHz
|2,52 GHz
|2,97 GHz
|Hrubý výkon FP32
|35,2 (35,4*) TFLOPS
|36,1 TFLOPS
|48,7 TFLOPS
|Paměti
|12 GB GDDR6
|16 GB GDDR6
|16 GB GDDR6
|Sběrnice
|192-bit
|256-bit
|256-bit
|Propustnost
|432 GB/s
|640 GB/s
|640 GB/s
|TDP
|220 W
|220 W
|304 W
|*platí pro kartu Asus ATS-RX9070GRE-O12G v softwaru GPU Tweak III
Dle zákulisních informací by totiž měla zpět dostat 256bitovou sběrnici a 16GB kapacitu VRAM. Tady je pak ale otázkou, k čemu by vlastně takový model byl. Nyní je mezi kartami asi 15% mezera ve výkonu, a je to dáno spíše pamětí než čipem. Pokud by se vyřešil problém s pamětí, pak by se karty lišily už jen v konfiguraci čipu, a tam moc velký rozdíl není, viz výše. Karty by tak byly výkonem asi hodně blízko u sebe.
Nelze však vyloučit, že AMD sice navýší kapacitu a šířku sběrnice, ale ponechá snížené takty pamětí, což by pomohlo vytvořit trochu větší výkonnostní odskok a smysluplné místo na trhu. Karta může mít pro AMD smysl také v případě, pokud by firma měla dostatek natolik vadných čipů, že by se neuživily ani v RX 9070.
Zdroj: hothardware.com