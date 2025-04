AMD prý připravuje Radeon RX 9070 GRE, má mít 48 CU a 12 GB VRAM

Společnost AMD má nyní v nabídce dva nové Radeony RX 9070, a to základní verzi a variantu XT. Připravuje také nižší mainstream v podobě karet Radeon RX 9060 a RX 9060 XT, nicméně podle specifikací bude mezi modely velká mezera v počtu stream procesorů (2048 u RX 9060 XT a 3584/4096 u RX 9070, resp. RX 9070 XT). Pravděpodobně by ale neměla být až tak velká ohledně výkonu, neboť RX 9070 má relativně nízký takt čipu, zatímco u RX 9060 XT se naopak spekuluje o hodně vysokém, což vidíte i v tabulce. Oficiálně ale tak vysoká frekvence není potvrzena a je otázkou, co je na ní pravdy (zní až moc dobře).

GPU Radeon RX 9060 XT Radeon RX 9070 GRE Radeon RX 9070 Radeon RX 9070 XT Počet CU 32 48 56 64 Počet stream procesorů 2048 3072 3584 4096 Zákl. frekvence - - 2,07 GHz 2,4 GHz Boost frekvence 3,23 GHz <2,79 GHz 2,52 GHz 2,97 GHz Hrubý výkon FP32 26,7 TFLOPS <34,3 TFLOPS 36,1 TFLOPS 48,7 TFLOPS Paměti 8 GB / 16 GB GDDR6

12 GB GDDR6 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 Sběrnice 128-bit 192-bit 256-bit 256-bit Propustnost 320 GB/s 432 GB/s 640 GB/s 640 GB/s TDP - 220 W 220 W 304 W

Tuto mezeru v počtu SP (ale i dalších parametrech) patrně vyplní Radeon RX 9070 GRE, který začne tradičně jako speciální čínský model, nicméně se dá předpokládat pozdější uvedení i v Evropě. Objevily se totiž první snímky karty ASUS Radeon RX 9070 GRE ATS OC, tedy přetaktované edice. V tomto případě byl čip ořezán na 48 CU z celkových 64, které jsou maximem použitého čipu, což znamená 3072 stream procesorů. Jak vidíme, počtem SP docela hezky zaplňuje mezeru mezi výše zmíněnými modely RX 9060 XT a RX 9070. Přetaktovaná edice této karty má mít takt 2,79 GHz, takže se dá předpokládat, že oficiální frekvence bude o něco nižší. Je to ale vyšší takt než u RX 9070, takže hrubý výkon čipu vypadá být dost podobný (jen o 5 % nižší oproti RX 9070, naopak o 28 % vyšší než u RX 9060 XT). Tím tedy bude podstatně podobnější své výchozí řadě než RX 9060 XT.

Karta má ale přinést také změnu v podobě jiné paměťové konfigurace. Zatímco 8 GB VRAM bude u RX 9060 XT už docela málo a naopak 16 GB možná až zbytečně moc (využití to najde ale např. u AI), RX 9070 GRE by měla být jakousi střední cestou s 12 GB VRAM. Ta ale poběží na 192bitové sběrnici. To je příjemná vzpruha proti řadě RX 9060, která má jen 128 bitů, naopak je to první karta řady RX 9070, která nebude mít plných 256 bitů, ale jen oněch 192 bitů, což znamená menší propustnost, kterou má navíc dále omezit nižší frekvence paměťových čipů. Zatímco u ostatních modelů se počítá vždy s 20Gbps čipy, zde se mluví o 18Gbps modelech. TDP se pak zmiňuje na stejné 220W úrovni jako u běžného Radeonu RX 9070.