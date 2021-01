AMD prý rozdělilo Ryzeny na tři skupiny dle plánované výroby a dostupnosti

Dnes jde o procesory Ryzen 3000 a navazující generaci 5000, přičemž wccftech mluví jen o "vlastních zdrojích" a nikoho konkrétního nejmenuje. Je nesporné, že AMD musí pečlivě zvažovat, které produkty vyšle na trh v jakém množství, alespoň pokud se v takovém případě jedná o výrobní kapacity, a to dnes především 7nm proces TSMC. Pokud jde ale o desktopové procesory Ryzen 3000 a 5000, v tomto případě jde v podstatě až o následující kroky a ne výrobu samotných čipů.

Dané procesory jsou založeny na jednom či dvou 7nm čipletech a dále na I/O jádru, které vyrábí GlobalFoundries a mělo by jít spíše právě o výrobu čipletů, která bude nedostatková. Čili AMD se bude rozhodovat spíše o tom, ve kterých koncových produktech tyto čipy využije, a to samozřejmě i s ohledem na jejich kvalitu. Pokud jsou tedy informace serveru wccftech správné, jde spíše o stanovenou prioritu na základě poptávky na trhu a konečného výdělku.

V takovém případě nás ani nepřekvapí, že dle údajného plánu má AMD v tomto čtvrtletí vyrábět s nejnižší prioritou procesory Ryzen 5950X, 5900X, 3800X, 3300X a 3100. Pro první dva modely jsou zapotřebí hned dva spíše kvalitnější čiplety, model 3800X byl zase vždy pokládán za méně výhodného bratříčka procesoru 3700X a pak tu máme low-endové 3300X a 3100, které by zákazníci sice rádi kupovali, ale pro AMD to jsou procesory, na nichž moc nevydělá.

Střední prioritu pak mají mít modely 3900X, 3700X, 3200G, 3400G a 3600X, čili téměř všechny zbývající procesory předchozí generace, a to až na úspěšný Ryzen 5 3600, který má mít nejvyšší prioritu společně s 5800X a 5600X.

Můžeme jen doufat, že si na wccftech tyto informace jen nevycucali z prstu, neboť takové rozřazení by dalo vytvořit i na základě informací o prodejích procesorů a jejich dostupnosti na trhu. Ostatně právě takové 3300X a 3100 jsou v podstatě nedostupné, což na druhou stranu ale neplatí pro 3800X (XT). Ale zdroj především mluví o tom, jaký je plán pro toto čtvrtletí, takže jde spíše o to, co teprve bude.