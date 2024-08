AMD Radeon 890M ve hrách překonává GeForce GTX 1650

AMD nedávno představilo nové procesory Ryzen AI 300, které dostaly integrované GPU s architekturou RDNA 3.5. V případě 12jádrového procesoru Ryzen AI 9 HX 370 tu máme Radeon 890M s 16 CU, což toto iGPU výkonem posouvá tam, kde jsme měli ne až tak dávno mainstreamové desktopové karty. Na YouTube kanále AMD APU Gaming se nyní objevily ukázky, které srovnávají výkon tohoto Radeonu 890M a desktopové grafické karty Nvidia GeForce GTX 1650. Ta už není z nejnovějších a nejsilnějších, ale pokud by se iGPU vyrovnalo takové kartě, nebylo by to vůbec špatné.



Když se podíváme na vybraných 10 ukázek, tak integrovaný Radeon 890M je v průměru zhruba o 10 % výkonnější než výše zmíněná GeForce. Ne vždy AMD vítězí, např. v Tomb Raider (2013) na GeForce ztrácí asi 10 %, v Shadow of the Tomb Raider, Devil May Cry 5 a Resident Evil 6 je to asi okolo 3-5 %. God of War přináší zhruba stejné výsledky, nicméně The First Descendant už je v režii AMD s náskokem okolo 8 %. Hellblade a Cyberpunk 2077 už na integrovaném Radeonu běží asi o 15 % rychleji, Forza Horizon 5 o více než 30 % a Robocop je v průměru rychlejší dokonce asi o 50-60 %.