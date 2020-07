AMD Radeon Instinct MI100: zastíní v FP32 i nový Ampere?

Už dříve se mluvilo o tom, že Radeon MI100 geenrace Arcturus nabídne až 120 jednotek CU (Compute Unit) a 32 GB paměti HBM2, což nové informace od AdoredTV podporují. Věřit jim samozřejmě nemusíme, ovšem je pravda, že nové Radeony s architekturou CDNA byly slíbeny na konec tohoto roku, takže nyní už musí existovat jejich prototypy a jejich specifikace už také musí být stanoveny, tedy snad až na konečné takty a jiné "drobnosti".

Dozvídáme se tak opět o 120 CU, čili o 7680 jádrech a dále o 32 GB paměti HBM2 s ECC a velice slušnou propustností 1,2 TB za sekundu. Výkon v FP32 pak má činit cca 42 TFLOPS, což by v této disciplíně neznamenalo, že by nový Instinct dokázal NVIDII Ampere A100 jen překonat, to by znamenalo, že by s Amperem vytřel podlahu, neboť ten nabízí "jen" 19,5 TFLOPS. Jenomže to je pouze jedno měřítko a s ohledem na výkon v FP64 by byl Ampere naopak mírně lepší (o 0,2 TFLOPS) a v FP16 by naopak A100 měl dosáhnout dvojnásobného výkonu a zadupat Arcturus do země, pokud mám být opět mírně expresivní.

Dále se počítá s možností přímého propojení s až sedmi dalšími GPU Arcturus, což bude ostatně základ pro vytvoření velice výkonných systémů, na nichž budou založeny i první superpočítače AMD éry exascale. A co se týče dostupnosti, ta odpovídá tomu, co jsme dosud slyšeli, čili první kusy ještě letos a dostupnost pro OEM až na začátku příštího roku.

Rozhraní propojující jednotlivá GPU bude založeno na Infinity Fabric (konkrétněji to pak bude celá Infinity Architecture ) a zde se počítá s kompatibilitou s procesory Rome a Milan (EPYC) a co se týče propojení pouze v rámci GPU, to bude fungovat i na systémech s Xeony. A jak bylo jasné, grafické pipeline bychom zde hledali marně, ostatně od toho je také architektura CDNA a jak jsme rozebrali výše, v single precision (FP32) by MI100 měl překonat konnkurenční A100, ale v ostatních ohledech to bude horší.

Pak tu máme i dva příklady nasazení nových MI100 v serverech, kde se v rámci 1U verze mohou uplatnit čtyři GPU se dvěma procesory EPYC a v 3U verzi pak až osm GPU. Právě pro 1U verze se počítá i s možností nasazení konkurenčních procesorů Xeon a s dostupností už během letošní prosince, zatímco 3U mají přijít až v březnu.

Pro ty, kteří se těší na novou generaci grafických karet, je důležité především to, že MI100 by měl excelovat právě v FP32. Tento formát je nedůležitější právě pro výkon ve hrách a dalo by se očekávat, že zrovna v něm by mohla vynikat i nová rodina Radeonů s RDNA2.

Ceny souvisejících / podobných produktů: