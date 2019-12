AMD Radeon RX 5600 XT slibuje o cca třetinu vyšší výkon než 5500 XT

AMD Radeon RX 5600 XT 6 GB by se měl ukázat snad již na CES 2020, a to s výbavou mezi 1408 a 2304 Stream procesory. A vzhledem k výkonu v 3DMarku v nejnovějších testech, tedy za předpokladu, že jim budeme věřit, to skutečně vypadá na 1920 Stream procesorů, o nichž jsme uvažovali již dříve.

Je také třeba říci, že příchod Radeonu RX 5600 XT na trh už je v podstatě jistý a otázka je, kdy to AMD zvládne. Ostatně mezi sérií RX 5700 a RX 5500 už byla velice dlouhá prodleva a nyní už by AMD nemělo otálet, však v roce 2020 už nastane čas pro druhou generaci mikroarchitektury Navi.

Nové karty také můžeme vcelku snadno identifikovat tak, že mají 6 GB paměti, takže pokud se ukáže, že jde o Radeony, nic jiného než RX 5600 XT to být nemůže.

Server VideoCardz dal dohromady tabulku s výsledky, kde srovnáváme RX 5600 XT s 8GB verzí RX 5500 XT a jak je vidět, můžeme očekávat cca třetinu výkonu navíc.

AMD Radeon RX 5600 XT 3DMark Benchmark RX 5600 XT (6GB) RX 5500 XT (8GB) Rozdíl Time Spy Extreme 2815 – – Time Spy 6446 4800 +34% Fire Strike Ultra 4756 3500 +36% Fire Strike Extreme 9198 6800 +36% Fire Strike 18906 14300 +32%

To znamená, že nový Radeon by měl nabídnout povětšinou vyšší výkon než GTX 1660 Ti a přiblížit se kartě GTX 1080. Anebo lze také uvažovat o ekvivalentu karet Radeon RX Vega 56 a GeForce GTX 1070 Ti.

Otázka je, jaké budou ceny, ale v jejich případě bohužel nelze automaticky čekat, že se AMD bude snažit nabídnout cenově extrémně výhodné karty. Ukazuje na to nacenění modelů RX 5500, nicméně je na to třeba také koukat tak, že NVIDIA už dříve vypustila na trh nové GTX 1600 Super, kterými v podstatě reagovala na novou, tehdy ještě očekávanou nabídku AMD a jde o karty s lepším poměrem výkonu a ceny, než byly ty staré. Takže je logické, že od AMD už nelze čekat takovou nabídku, která by ve světle nových GeForce měla být extra výhodná.

Ale ještě počkejme, ostatně RX 5600 XT bude soupeřit v segmentu, kde nové GTX Super už nefigurují a také se z testů ukazuje, že by tato karta mohla nabídnout ne 14Gb/s, ale 12Gb/s paměti. To by mohlo se 192bitovou sběrnicí stačit, ovšem odrazit by se to mělo právě na ceně, nehledě na to, že jde o kapacitu 6 GB, kterou už bychom mohli v dnešní době považovat za hraniční s ohledem do budoucna.

