AMD Radeon RX 6000: nabídnou i Infinity Cache? A k čemu?

Společnost AMD se nás snad chystá překvapit a vypustit na trh už opravdu slušnou generaci grafických karet, která by nás mohla nadchnout. Bylo by to už opravdu potřeba po minulých hubených letech, ale o tom se přesvědčíme 28. října.

Prozatím tu máme zprávy o jisté paměti Infinity Cache, kterou zatím neznáme. Víme o Infinity Fabric, což je škálovatelné rozhraní využité v rámci procesorů Ryzen, Threadripper a EPYC, kde propojuje jednotlivé CCX, CCD i celé procesory.

Už nějakou dobu se přitom mluví o tom , že nové Radeony a přinejmenším pak očekávané "Big Navi" - Navi 21 - využije speciální cache zahrnutou v paměťovém subsystému. Právě ta by mohla být nakonec označena jako Infinity Cache, a to je nakonec vcelku jedno, jde pouze o název.

Mnohem důležitější je to, jak tato cache bude fungovat a co nabídne. Mohla by být totiž klíčem k vyššímu výkonu vzhledem k tomu, že i karty s Navi 21 dle zatím nezaručených zpráv využívají paměti GDDR6, a to na pouze 256bitovém rozhraní. S takovou výbavou by skutečně nemohly pomýšlet na hi-end, tedy v případě, že tu nebude nějaké další překvapení. Tím by mohla být nová až zázračně efektivní technologie pro kompresi dat, anebo právě další velice rychlá paměť ve stylu konzole Xbox 360. Ta využívala 512 MB pomalejší GDDR3 a k tomu 10 MB rychlé eDRAM na svém GPU Xenos právě od ATi/AMD. Že by tedy AMD oprášilo tento přístup?

Můžeme si snadno spočítat, že i se 16Gb/s verzí pamětí GDDR6 by nové Radeony na 256bitové sběrnici mohly nabídnout 512 GB/s celkové propustnosti, což není špatné, ale na hi-end je to už nedostatečné, když ten se přibližuje už k plnému 1 TB/s. Takový paměťový subsystém by ale byl sám o sobě relativně levný (nehledě na kapacitu pamětí), díky čemuž se může v rozpočtu najít místo pro cache. Jenomže jak by ta mohla být velká, v jaké podobě a kde by mohla být umístěna a především, mohla by taková věc spolehlivě fungovat nezávisle na podpoře ze strany her či jiného softwaru? To se zatím nedozvíme, takže si ještě počkáme.

