AMD Radeon RX 6700 XT je v těžbě Etherea pomalejší než RX 5700 XT

AMD Radeon RX 6700 XT přijde na trh právě tento týden, a to ve středu 18. března, ovšem vypadá to, že zásoby jako obvykle velkolepé nebudou, což se však dalo čekat. Alespoň trošku dobrá zpráva pro zákazníky z řad hráčů ale přichází z Cryptomining Blogu , ze kterého se dozvídáme nové informace o výkonu této karty při těžbě Etherea.

Radeon RX 6700 XT by měl díky 40 CU na 2424 MHz poskytnout více než poloviční výkon Radeonu RX 6900 XT, a to konkrétně až 13,21 TFLOPS v FP32 a podobné to bude i v jiných formátech. Starý RX 5700 XT má přitom rovněž 40 CU, ovšem na mnohem nižších taktech, čili by se dalo počítat s tím, že nová verze jej dalece předčí.

Slovy čísel jde o cca 43 MH/s při těžbě Etherea, zatímco RX 5700 XT nabízí přes 54 MH/s. Ale to se dalo očekávat vzhledem k tomu, že Radeony RX 6800 XT či RX 6900 XT dosahují kolem 60 MH/s. Tyto výsledky představují základ, ze kterého se lze ještě posunout dál díky ladění výkonu, ovšem samozřejmě s ohledem na spotřebu a nelze zrovna počítat s tím, že RX 6700 XT dokáže svého předchůdce dohnat, neboť dle Cryptomining Blog by tato karta mohla dosáhnout až 48 MH/s, což stále nestačí.

GeForce jsou pro těžbu Etherea jednoznačně lepší volba, neboť i GeForce RTX 3060 Ti se vyrovná Radeonu RX 6900 XT a RTX 3080 už sahá po hranici 100 MH/s.

Radeon RX 6700 XT by se ale mohl alespoň vyrovnat kartě RTX 3060 v těžbě Ravencoinu, kde dosahuje kolem 22,7 MH/s, i když i zde bude ve výsledku velice záležet na ladění.



Znamená to ale, že Radeon RX 6700 XT bude pro těžaře Etherea nezajímavý? To je samozřejmě nesmysl, neboť hodnota Etherea už vystoupala na stejnou hodnotu, kterou tato měna měla před únorovou korekcí , takže se opět pohybuje nad 40.000 Kč. Ale i kdyby zájem těžařů náhle polevil, máme tu stále nezměrný a spíše rostoucí hlad hráčů, scalpery, sucho na Tchaj-wanu a celkový nedostatek komponent, čipů a materiálů. Chybí snad už jen jezdci z Apokalypsy.

Ceny souvisejících / podobných produktů: