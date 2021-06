AMD Radeon RX 6700M se chystá na trh

AMD dokázalo bohužel jen velice pozvolna rozšiřovat svou nabídku desktopových i mobilních Radeonů s čipy Navi 2. Radeony s jednoventilátorovým chladičem (nejspíše RX 6600) už v první polovině tohoto roku asi nepředstaví a na Computexu prezentované mobilní modely přicházejí na trh jen velice pozvolna.

Notebooky s Radeonem RX 6800M jsou u nás v nedohlednu a prodávají se snad jen v USA, přičemž dostupné už by měly být také RX 6600M, které tu ale také nejsou, což jednoduše znamená, že si u nás notebook s novým Navi 2 jednoduše ještě nekoupíme. Brzy by se ale měly do tohoto nevýběru přidat také karty AMD Radeon RX 6700M, neboť příslušné záznamy byly objeveny v 3D Marku.

Karta tam byla sice označena za Radeon RX 6700 XT, ovšem pokud nese 10 GB paměti a napojena je na Ryzen 9 5900HX, pak to bude zjevně něco jiného, a to zjevně RX 6700M.

Tato sestava získala v testu Time Spy 8721 bodů a ve Fire Strike pak 23413 bodů s grafickým skóre 8626 a 27062 bodů. Její GPU mělo pracovat na průměrných taktech 1945 a 1987 MHz s TBP 135 W, což vypadá na skutečné hodnoty.

Pokud tyto výsledky srovnáme s konkurencí, pak ve Fire Strike jde o zhruba stejný výkon, jaký má 140W GeForce RTX 3070 v Legion 5 Pro, přičemž 145W Radeon RX 6800M bude zhruba o pětinu výkonnější.

V testu Time Spy už je to pro RX 6700M mnohem horší, neboť je o chlup slabší i než RTX 3060 se 115 W. Kartám GeForce tento test ostatně velice sedí, neboť RTX 3070 na 140W už dohnala právě i 145W RX 6800M (viz _rogame ).

Radeon RX 6700M už tak je evidentně testován, takže notebooky s ním by mohly přijít na trh brzy, ale jak už bylo řečeno, dostupnost může být velice problematická.



Ceny souvisejících / podobných produktů: