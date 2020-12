AMD Radeon RX 6900 XT je výpočetně o 13 procent rychlejší než RX 6800 XT

AMD Radeon RX 6900 XT bude ale srovnáván především s GeForce RTX 3090, která rovněž nenabízí žádný úžasný poměr výkonu a ceny. O tomto tématu jsme ostatně včera psali v souvislosti s novou GeForce RTX 3060 Ti , která je na tom naopak zatím nejlépe, alespoň pokud jde o srovnání výkonu s doporučenými cenami. Ve srovnání s RTX 3090 je ale horší snad už jen RTX 2080 Ti, a to je co říci vzhledem k tomu, jak se celkově posunul výkon nové generace Ampere.

Nový Radeon RX 6900 XT přijde ovšem s doporučenou cenou 999 USD, přičemž až na výkon s ray tracingem by si neměl nechat od RTX 3090 nic líbit, ostatně na tu v některých případech stačí i přetaktované modely RX 6800 XT. Čili AMD by v tomto případě mohlo nabídnout výrazně lepší hodnotu, než jakou má RTX 3090 se svou cenou 1499 USD. Ta představuje obrovskou nevýhodu, ale na druhou stranu NVIDIA nabízí podstatně lepší paměťový subsystém s 24 GB GDDR6X, jimž do dvojnásobku propustnosti 16 GB GDDR6 na RX 6900 XT už tak moc nechybí (512 GB/s vs. 936 GB/s). Tento handicap se AMD snaží částečně řešit pomocí paměti Infinity Cache.