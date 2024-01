AMD Radeon RX 7600 XT je tu: více MHz a 16 GB VRAM

Grafická karta AMD Radeon RX 7600 XT byla dlouho nerozluštitelným tajemstvím. Různé úniky šly proti sobě, a tak jsme tu nejprve měli možnosti 10GB a 12GB verzí, což by ale znamenalo zúžení sběrnice proti RX 7600, pokud by byl zachován čip Navi 33, a tak jsme tu měli ve hře i další méně pravděpodobné možnosti jako použití čipu z vyšších modelů. Nakonec je nutno říci, že Radeon RX 7600 XT je jen výše taktovaným Radeonem RX 7600 s dvojnásobným množstvím paměti. Čip Navi 33 je totiž už u výchozího modelu na maximu (pro větší počet procesorů by se muselo sáhnout k jinému čipu z vyšších modelů), a tak tu máme stále 2048 stream procesorů, 64 AI akcelerátorů a 32 CU.



Vyšší hrubý výkon čipu tak obstarávají vyšší frekvence. Ta základní byla zvýšena z 2,25 na 2,47 GHz (+10 %), Boost pak z 2,66 na 2,76 GHz (+4 %), což by mohlo teoreticky napovídat, že se výkon asi nebude moc zvyšovat. Tomu by ale mohla dopomoci 2krát tak větší paměť, jejíž kapacita vzrostla z 8 na 16 GB. Zůstává 128bitová sběrnice (opět maximum použitého čipu Navi 33) a 18Gbps čipy, takže se nemění propustnost. Máme tu 32 MB Infinity Cache a obvody pro akceleraci AV1. Zatímco RX 7600 může mít DisplayPort 1.4 a 2.1, v případě RX 7600 XT budou na kartách výhradně verze DisplayPort 2.1. Nepříjemnou zprávou je ne úplně malé navýšení spotřeby, TBP totiž vzrostlo ze 165 na 190 W (+15 %).

AMD zveřejnilo také nějaké ty výsledky benchmarků. V rozlišení 1080p Max si podle nich karta připisuje v průměru 18 % k dobru, to ale je dáno výrazným vylepšením ve Forza Horizon 5. Bez tohoto testu jde o 12 %. I tak je otázkou, o jak moc velký cherry picking jde. V 1440p Max pak byl průměrný nárůst u pěti vybraných her +13 % bez Forza Horizon 5, +20 % s ním. V tabulce níže také můžete vidět srovnání s 8GB verzí GeForce RTX 4060 8GB.

Cena novinky činí 329 USD, zatímco u základního Radeonu RX 7600 činí 269 USD. U nás se tak dá očekávat cena někde okolo 9000-9500 Kč s DPH.