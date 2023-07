AMD Radeon RX 7800 v testu: překoná RTX 4070, ale nestačí na RX 6800 XT

Zatímco Nvidia už nabízí takřka kompletní nabídku karet GeForce RTX 4000 a chybí už jen low-end, AMD s architekturou RDNA 3 pokrývá jen malé části trhu. V high-endu má Radeon RX 7900 XT a XTX, v mainstreamu RX 7600 a tím to v podstatě hasne. Další karta, se kterou se počítá, je Radeon RX 7800 na pomezí vyššího mainstreamu a nižšího high-endu. Nyní se na internetu ukázal výsledek z benchmarku 3DMark Time Spy, kde bylo dosaženo Graphics Score s hodnotou 18957. Otázkou tak nyní je, zda je to dobré nebo špatné číslo. Tak se na to pojďme podívat.

Jako první bychom to mohli srovnat s předchozí generací, tedy Radeonem RX 6800. Ten dosahuje výkonu zhruba 16,1 tisíc bodů, což znamená, že novinka si polepšila necelých 18 %. To je mezigeneračně poměrně malý nárůst a podobně tak malá procenta se např. vytýkají i GeForce RTX 4060 v mainstreamu. Tady bychom chtěli vidět spíše čísla okolo třetiny. Bohužel tak nastává situace, kdy nová generace nepřekoná ani o stupeň vyšší starší model, v tomto případě tedy Radeon RX 6800 XT, který se může chlubit hodnotou 19,3 tisíc bodů.

Pokud se podíváme směrem ke konkurenci, tak nový Radeon RX 7800 by měl znatelně překonat GeForce RTX 4070 se 17,9 tisíc bodů a zajistit si tak 6 % k dobru. Bohužel nestačí na RTX 4070 Ti (22,7 tisíce, o 20 % více než RX 7800) a už vůbec ne RTX 4080, ke které by měl číselně odpovídat. Ta má totiž 28,1 tisíc bodů, tedy o 48 % více. Podíváme-li se do předchozí generace, tak by měl mířit někam mezi RTX 3080 (17,7 tisíc) a RTX 3080 Ti (19,6 tisíc).