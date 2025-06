AMD Radeon RX 9060 XT a první testy: solidní výkon v závěsu za RTX 5060 Ti

AMD nedávno představilo nové mainstreamové grafické karty Radeon RX 9060 XT. Ty míří přímo na konkurenční GeForce RTX 5060 Ti a stejně jako ony, i karty AMD nabízí 8GB i 16GB varianty. Najdeme tu 32 CU, 2048 stream procesorů, 128 texturovacích jednotek, 64 ROP, dále tu máme 32 akcelerátorů pro ray-tracing a 64 AI akcelerátorů. Čip má 29,7 mld. tranzistorů. Základní Game frekvence čipu činí 2530 MHz, oficiální Boost je pak 3130 MHz, nicméně některé přetaktované edice karet se dostávají i za hranici 3300 MHz. Čip by měl dosahovat výkonu 25,6 TFLOPS v FP32, 410 TOPS v INT8 a 821 TOPS v INT4.

TBP nových karet činí 160 W. Vybaveny jsou 32 MB Infinity Cache a již zmíněnými 8 GB nebo 16 GB GDDR6 VRAM. Ta běží na 128bitové sběrnici s 20Gbps čipy, což zajišťuje propustnost 320 GB/s. Velkou otázkou je pochopitelně výkon nových karet, tedy to, jak si stojí proti GeForce RTX 5060 Ti. A na to tu máme některé první recenze.

Např. server TechPowerUp ve svých výsledcích uvádí, že v rozlišení 1080p je novinka o 5 % pomalejší než 16GB RTX 5060 Ti, o 6 % pomalejší ve 1440p a o 7 % v rozlišení 4K. Pokud jde o ray-tracing, zde jde v podstatě o velmi podobné rozdíly, a to -5 %, -5 % a -7 %. Pokud jde o spotřebu, nový Radeon exceluje v klidové spotřebě jen 6 W (GeForce 11 W), nicméně už je horší při přehrávání videa (21 W proti 16 W) a je také o něco horší při zátěži ve hrách (182 W proti 166 W). Vidíme, že karta svou spotřebou přesahuje udávané TBP. Testována byla sice přetaktovaná verze, server ale udával i výsledky pro standardní variantu, což se týká i hodnot výše.

Další test provedl TechSpot . V jeho případě u 1080p naměřili o 6% nižší výkon než v případě GeForce RTX 5060 Ti (-4 % pro 1% Low) a pouhý 1% propad ve 1440p (-2 % pro 1% Low). Pokud jde o ray-tracing, tady to bylo horší, v 1080p byl naměřen propad o 20 %, ve 1440p dokonce o 25 %. Spotřeba ve hrách byla o 26-27 W vyšší než u RTX 5060 Ti.

Poměr spotřeby a výkonu tak hraje v neprospěch AMD. Jednak má o cca 5-7 % nižší výkon než RTX 5060 Ti 16GB, jednak má o cca 10-15 % vyšší spotřebu. Excelovat by ale měl v oblasti ceny. Zatímco RTX 5060 Ti 16GB je za 429 USD, RX 9060 XT 16GB je za 349 USD. To znamená 3,49 USD na procento výkonu Radeonu u RX 9060 XT, zatímco u GeForce si za stejné procento výkonu zaplatíte 4,0 USD.

Pokud to srovnáme s předchozí generací Radeonu RX 7600 XT, TechPowerUp uvádí 36% nárůst výkonu u 1080p, 38% nárůst u 1440p a 41 % k dobru u 4K. V případě TechSpot je to pak +38 % v 1080p a 43 % ve 1440p. Můžeme tedy říci, že novinka je proti předchozímu Radeonu RX 7600 XT výkonnější o zhruba 40±3 %. To je velmi pěkný mezigenerační nárůst.