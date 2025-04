AMD Radeon RX 9060 XT má údajně mít frekvenci přes 3,2 GHz

AMD zanedlouho představí nové grafické karty Radeon RX 9060 XT. Mělo by jít o konkurenci kartám GeForce RTX 5060 Ti, přičemž by rovněž měly mít 128bitové paměti o kapacitě 8 GB a 16 GB. Zatímco v případě GeForce to budou velmi rychlé paměti GDDR7 pravděpodobně na 28 Gbps, u Radeonů to budou stále jen starší a pomalejší čipy GDDR6, patrně na 20 Gbps. To by mělo znamenat paměťovou propustnost 320 GB/s.

Nejnovější zákulisní informace se týkají frekvence čipu Navi 44. Zatímco Radeon RX 9070 má Boost na 2520 MHz (při 3548 SP výkon 36,1 TFLOPS) a Radeon RX 9070 XT pak 2970 MHz (při 4096 SP výkon 48,7 TFLOPS), nový Radeon RX 9060 XT by měl jít ještě mnohem výše. Tam bychom se totiž dle zákulisních informací měli dostat až na 3230 MHz. To je opravdu hodně vysoká frekvence, která vzbuzuje otázky ohledně spotřeby (když se žene čip na maximum, snižuje se efektivita - spotřeba může růst výrazně rychleji než frekvence a výkon).

Na druhou stranu to je příznivou zprávou pro výkon. Jde o výrazně vyšší takt než u Radeonu RX 9070, takže i přesto, že mezi modely zeje obrovská díra v počtu stream procesorů (2048 u RX 9060 XT je jen 58 % toho, co má RX 9070), vysoký takt by měl udržet hrubý výkon na docela slušných 26,7 TFLOPS, což je 74 % hrubého výkonu RX 9070. Mezi všemi modely by tak měly být docela rozumné výkonové mezery, přestože rozdíly v počtu jader jsou hodně velké mezi RX 9060 XT a RX 9070 a naopak velmi malé mezi RX 9070 a RX 9070 XT.