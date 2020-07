AMD Raise the Game: hry zdarma k Radeonům

Zájemci o novou kartu z řad AMD Radeon RX 5000 si tak mohou rozšířit svou herní knihovnu především o titul Godfall, jehož kopii dostaneme ke kartě AMD Radeon RX 5700, RX 5600 i RX 5500, stejně jako k desktopovým či mobilním PC, které je obsahují. Nutné je pochopitelně to, abychom si daný hardware pořídili v obchodě, který s firmou AMD navázal příslušnou spolupráci, což u nás může být Alza, T.S.Bohemia, CZC.cz či AT Computers. Plné znění podmínek akce najdete zde

Godfall tak dostaneme ke všem verzím Radeonu RX 5000, ovšem pokud někdo bude chtít i World of Warcraft: Shadowlands, pak tento titul získají jen čerství majitelé karet či PC s kartami AMD Radeon RX 5700 XT, RX 5700 nebo RX 5600 XT.

Akce AMD Radeon Raise the Game byla odstartována včera odpoledne a potrvá až do 3. října tohoto roku, takže na rozmýšlení máme dost času a do té doby bychom už měli vědět i to, jak jsou na tom nové generace Radeonů a GeForce. Získané kupóny pro hry pak můžete uplatnit nejpozději do 7. listopadu.

Godfall je chystaná exkluzivita založená na Unreal Engine 4 pro Playstation 5, která bude vedle toho i na PC, ovšem pouze v obchodě Epic Game Store. Optimalizovaná bude zvláště pro procesory Ryzen a karty Radeon, přičemž datum jejího vypuštění na trh ještě nebylo stanoveno. Jde o akční RPG zasazené do fantasy světa rozděleného na říše země, vody, vzduchu, ohně a duše, kde budeme mít za úkol jako člen skomírajícího řádu Knight's Order zabránit apokalypse, jak jinak. Tato hra se také označuje jako "looter-slasher", čili si prostě můžeme představit obdobu Shadow of Mordor. Vedle toho tu máme World of Warcraft: Shadowlands, čili expanzi velice dobře známé online hry. Přijít by měla někdy v listopadu.

