AMD RDNA 4 má zapracovat na AI: oproti Nvidii tam, kde to má smysl

Dobře víme, že grafické karty AMD sice nabízí solidní výkony, ale pokud se používají technologie upscalingu, na Nvidii ztrácí. Její DLSS je v tomto o dost vepředu a jak se zdá, ani RDNA 4 by v tomto nemusela přinést nějak dramatickou změnu. AMD sice už má speciální akcelerátory pro systémy umělé inteligence, nicméně současně říká, že ačkoli je přístup Nvidie s akcelerátory výborný, AMD se jím nechce vydat takovým způsobem, jakým se vydala Nvidia. Alespoň prozatím ne. Řekli to zástupci AMD (David Wang a Rick Bergman) v rozhovoru s japonským magazínem 4gamer.



AMD totiž říká, že její FidelityFX SuperResolution (FSR) nepotřebuje akcelerátory AI, aby dosáhlo podobného výkonu a kvality jako Nvidia DLSS (o tomto by se dalo jistě polemizovat, když je mu konkurencí i jinak mnohem slabší Intel). Podle něj Nvidia tak vehementně tlačí AI proto, že v GPU jsou, a všemožně tak hledá cesty, jak je vlastně využít. Pokud by tak neučinila, uživatelé by při nákupu karet platili za něco, co v praxi nepotřebují (což je hodně diskutabilní tvrzení). Chce se soustředit na to, co hráči opravdu chtějí, a ne to, co jim ostatní říkají, že mají chtít.

Společnost AMD nicméně věří, že akcelerátory AI v GPU mají své místo, je ale zbytečné jimi plýtvat na upscaling jako u Nvidie (obecně zpracování obrazu), když to lze udělat i bez nich. Říká, že by se měly spíše využívat k něčemu, co udělá hry opravdu pokročilejšími a zábavnějšími. Jako příklad uvádí např. pohyby nebo chování nepřátel a NPC. Jak se ale toto přetaví do reality, to je nezodpovězenou otázkou. Jak to vidíte vy? Souhlasíte s AMD, že by AI akcelerátory měly být využity spíše tímto způsobem než výhradně na upscaling a zpracování obrazu?



Z dalších informací můžeme vypíchnout to, že AMD by mělo zapracovat na technologii Multi-Draw Indirect Accelerator, která by měla zajistit, že se o příkazy k vykreslování bude ve větší míře starat GPU, aby se omezila komunikace mezi CPU a GPU. To má přinést další navýšení výkonu.