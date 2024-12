AMD RDNA 4 ponesou jména Radeon RX 9000, vrcholem bude Radeon RX 9070 XT

Na veletrhu CES 2025 by měly být představeny nové grafické karty AMD Radeon RX 9000. Ne, nejde o překlep. Dosud se očekávalo, že půjde o architekturu RDNA 4 v podobě karet Radeon RX 8x00, kde "x" mělo označovat segment trhu, nicméně poslední informace naznačují změnu a grafické karty ponesou jméno Radeon RX 90x0. Nejenže tak ponesou o tisícovku vyšší označení, než se předpokládalo, označení segmentu se přesune z pozice stovek na desítky. To, co mělo být Radeonem RX 8700 (nebo možná i Radeonem RX 8800), tak bude Radeonem RX 9070. Není totiž úplně jasné, jak moc AMD zamíchalo s pozicováním v rámci tříd a jmény. U nižších tříd by to mělo zůstat při starém, Radeon RX 8600 (nově RX 9060) by měl být nadále mainstreamem, méně jasný je vyšší mainstream. Zatím to však vypadá, že RX 9070 XT bude cílit na předchozí výkon RTX 4080, resp. nové RTX 5070 Ti.



Objevily se totiž první zmínky o grafických kartách Radeon RX 9070 XT a RX 9070. Druhý únik vedle toho zmiňuje i série RX 9060, RX 9050 a RX 9040. Tedy se prozatím nezdá, že by se mělo představit něco jako RX 9080, a tedy pravděpodobně ani nic, co by mělo konkurovat GeForce RTX 5080. Změna by mohla souviset rovněž s tím, jak došlo k přeznačení integrovaných Radeonů v připravovaných procesorech Strix Halo, kde se mají objevit Radeony RX 8060S, RX 8050S a RX 8040S. Ty budou postaveny na architektuře RDNA 3.5, zatímco desktopové varianty budou RDNA 4 a od toho také vyšší číslo na řádu tisíců. Otázkou tak je, kam se posunou číslovky v příštích generacích. Půjde o Radeon RX 91x0 nebo se číslování úplně změní?