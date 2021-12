AMD Rembrandt s RDNA 2 by měl překonat výkon nové NVIDIA MX550

NVIDIA přitom zrovna minulý týden představila mobilní grafické karty GeForce RTX 2050, MX550 a MX570 , které představují mix čipů Ampere a Turing. Ovšem navzdory označení je RTX 2050 součástí generace Ampere stejně jako MX570 a pouze MX550 využívá Turing, a sice TU117.



NVIDIA - mobilní low-end

RTX 3050 RTX 2050 MX570 MX550 Architektura Ampere Ampere Ampere Turing Čip GA107 GA107 GA107 TU117 CUDA jádra 2048 2048 2048 1024 RT jádra 16 16 16 – Tensor jádra 64 64 64 – Takt GPU 1740 MHz 1477 MHz 1155 MHz 1320 MHz Paměti 4GB G6 128-bit 4GB G6 64-bit 2GB G6 64-bit 2GB G6 64-bit Propustnost na pin 14 Gbps 14 Gbps 12 Gbps 12 Gbps TGP 35-80W 30-45W 15-25W 15-25W Nástup na trh leden 2021 jaro 2022 jaro 2022 jaro 2022







I tak je to ale samostatná grafika využívající 12nm čip složený z cca 4,7 miliard tranzistorů, i když ten je v této podobě řádně omezen nízkým TGP, taktem i chabým paměťovým subsystémem. AMD by ale mělo dle holandského Hardware.info nabídnout v rámci APU Rembrandt vyšší výkon, což je ve srovnání iGPU v APU a samostatných GPU výjimečná věc.

Jak dobře víme, NVIDIA MX550 měla v 3DMark Time Spy získat 2510 bodů, zatímco RTX 2050 a MX570 mají velice podobný výkon pod 3400 body. A právě APU Rembrandt dle nejnovějších zpráv dosahují výsledku cca 2700 bodů, čili v takovém případě by spojení takového APU a grafiky MX550 bylo zcela nesmyslné. To ale neznamená, že se takové notebooky časem neobjeví, ale na to si počkáme až do jara, kdy mají nové low-endové a mobilní Ampere/Turing přijít na trh.

