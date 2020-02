AMD Ryzen 3 2300X by se měl brzy dostat do volného prodeje

AMD Ryzen 3 2300X byl uveden na trh již v roce 2018 jako jeden z procesorů Ryzen druhé generace, takže je založen na 12nm procesu firmy GlobalFoundries a architektuře Zen+. Doposud ale stále je k dispozici jen pro OEM, což byla škoda, protože se mohl stát základem zajímavých levných sestav. Jde totiž o nejníže stojící CPU generace Ryzen 2000.

Specifikace říkají, že Ryzen 3 2300X je čisté čtyřjádro bez SMT s takty 3,5 až 4 GHz, 8 MB L3 cache a nabízí podporu pro paměti DDR4-2933 se dvěma kanály a stanoveno má TDP 65 W. S přiměřenou cenou by tak mohlo jít o velice zajímavou alternativu pro slabší Core i3 a dle Tom's Hardware je již k dispozici na malajské platformě Lazada v přepočtu za 70 dolarů. Dostal se dokonce už i na Amazon, ale zatím s cenou téměř 184 dolarů, ale to je nesmyslná částka vzhledem k tomu, že za 175 dolarů je tam k dispozici Ryzen 5 3600. Cena tak musí jít dolů a pokud bychom měli počítat s cca 70 eury, měl by to být procesor za necelých 1800 Kč.

Tím by se z Ryzenu 3 2300X stal druhý nejlevnější procesor od AMD na našem trhu, a to hned po modelu Ryzen 3 1200, který je k dispozici už od 1300 Kč. Nejlevnější moderní Core i3 začíná až nad 2000 korunami a jde o Core i3-9100F s cenou cca 2200 Kč s daní. A je to také velice podobný procesor dle své výbavy čtyř jader bez Hyperthreadingu na 3,6 až 4,2 GHz, 6 MB L3 cache, DDR4-2400 a 65W TDP.

AMD přitom bohužel už nechce na běžném trhu nabízet levné procesory jako dříve, což je vidět postupem času, jak nastupovaly jednotlivé generace procesorů Ryzen. Ta první obsahovala i zmíněný Ryzen 3 1200, a to za 109 dolarů. Druhá už měla jako nejlevnější model Ryzen 5 2600 za 199 USD a všechny pod ním byly pro OEM, což tedy nyní s největší pravděpodobností změní Ryzen 3 2300X a ve třetí generaci AMD také nešlo pod 200 dolarů (Ryzen 5 3600). Nicméně nepřestává vyrábět starší procesory, takže právě ty plní úlohu těch slabších a levnějších.

Zákazníci ale mají také možnost sáhnout rovnou po Ryzenu 5 1600, a to nové verzi s označením YD1600BBAFBOX, kterou AMD vyrábí už jako 12nm Zen+, takže jde v podstatě o stejné jádro, jaké má i 2300X. Za cenu kolem 2400 Kč pak dostanou rovnou 6C/12T procesor na 3,2 až 3,6 GHz s potenciálem dosáhnout 4 GHz. Na takový poměr výkonu a ceny by ani 2300X nedosáhl, ale tak či tak, do volného prodeje se tento Ryzen 3 má dostat 3. března.



