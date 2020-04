AMD Ryzen 3 3300X: dle prvních testů celkově rychlejší než Core i7-7700K

Oba nové procesory, čili AMD Ryzen 3 3100 a Ryzen 3 3300X, nabídnou čtyři fyzická jádra a osm logických, což bude samo o sobě v drtivé většině případů pohodlně stačit na to, aby hry nebyly zbytečně brzděny. Spíše než investovat 200 či více dolarů do procesoru, to už je pak v případě herní sestavy mnohem lepší za ušetřené peníze pořídit výkonnější grafickou kartu.

Otázka pak je, zda bude lepší si pořídit Ryzen 3 3100, ušetřit oproti 3300X dalších 20 dolarů a pokusit se jeho výkon dohnat pomocí přetaktování. Neměl by to být velký problém a možná můžeme očekávat ještě trošku výkonu navíc, ale to se teprve ukáže ze zkušeností prvních majitelů. Až na takty jsou totiž oba procesory stejné, takže je otázka, zda se opravdovým hitem stane Ryzen 3 3100, nebo 3300X.

Nicméně nyní tu máme právě první testy modelu 3300X, který se dle jednovláknového testu v Cinebench R15 vyrovná aktuálním procesorům Core na taktu 4,4 či 4,5 GHz. To se dalo díky mírně vyššímu výkonu na takt očekávat a co se týče vícevláknového výkonu, ten by konkrétně oproti Core i7-7700K mohl být už výrazněji nižší kvůli 300MHz rozdílu. Skutečnost ale může být odlišná, než taková, jakou ji malují pouhé specifikace.

Celkově je to v rámci procesorů slušný pokrok, když si vezmeme, že v případě Core i7-7700K jde o někdejší desktopový hi-end, z jehož architektury navíc Intel musí i dnes stále ještě vařit.

Dále tu máme i výsledky testu Geekbench 5.1.0 s 4.4.2, které se týkají nejdříve modelu 3100 a pak 3300X. Nelze je srovnávat mezi sebou, ale 3100 podává velice podobný jednovláknový výkon jako Core i3-9100. Spíše se podíváme na to, jaké další výsledky v Cinebench R15 a R20 hlásí server wccftech . Ten evidentně využívá jiný zdroj než techPowerUp , kde má Core i7-7700 v R15 jednovláknový výsledek 200 a ne 199.

CPU AMD Ryzen 3 3300X AMD Ryzen 3 3100 AMD Ryzen 3 1300X Intel Core i3-10300 Intel Core i3-10100 Intel Core i7-7700K Cinebench R20 (Single-Core) 491 444 360 457 448 466 Cinebench R15 (Single-Core) 199 181 146 197 191 199 Cinebench R20 (Multi-Core) 2341 2154 1357 2330 2284 2257 Cinebench R15 (Multi-Core) 1120 995 553 1027 1001 995

Jak bylo řečeno výše, od Core i7-7700K by se dal oproti Ryzen 3 3300X čekat vyšší vícevláknový výkon, ale v CB R15 i R20 je realita přesně opačná. Vypadá to, že Ryzeny nakonec pracují s vyšší frekvencí, než je ta základní. A přímo úžasný pokrok ve výkonu nastává při srovnání s první generací Ryzenu, a to s modelem 1300X.

Dalo by se říci, AMD připravilo konkurenci akorát pro Intel Core i3-10300 a Core i3-10100, které také očekáváme brzy na trhu. Předchozí modely (Core i3-9300 a 9100) se prodávají za cca 4200 Kč a 3500 Kč (143 a 122 USD), pokud je o obvyklé ceny před nárůstem kvůli poklesu hodnoty koruny. Pokud tak Intel nasadí stejné ceny, AMD bude levnější.



Ceny souvisejících / podobných produktů: