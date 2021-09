AMD Ryzen 3 5300G v testu: APU, které bohužel není samotné v prodeji

Přístup firmy AMD je ale vcelku pochopitelný a reflektuje kombinaci dvou faktů. Jednak je to stále omílaný nedostatek kapacit spojený s vysokou poptávkou, což jednoduše znamená, že AMD se bude přirozeně snažit prodávat spíše takové produkty, z nichž získá vyšší výdělek a to jsou samozřejmě ty dražší. A druhá věc je ta, že právě o slabší produkty z moderních generací by zákazníci měli jistě velký zájem (stejně jako měli o CPU jako Ryzen 3 3100 a 3300X), neboť takové čtyřjádro s SMT bude leckomu stále stačit, přičemž to je výsledek pokroku, který přineslo samo AMD a který ilustruje i test APU Ryzen 3 5300G na Tom's Hardware

Právě toto APU na rozdíl od silnějších Cezanne nebylo vypuštěno do maloobchodů a lze očekávat, že ani nebude, takže pokud máme o jemu podobné zájem, nezbývá než zaplatit necelých 7 tisíc za Ryzen 5 5600G. Ovšem Ryzen 3 5300G by mohl stát necelé 4 tisíce, za něž by mohl nabídnout 4C/8T na 4 až 4,2 GHz (přetaktovaný pravděpodobně výrazně víc) a RX Vega 6 na 1700 MHz plus 8 MB L3 cache. Reálně je ale toto APU dostupné jen v hotových desktopech a takový lze u nás jen těžko shánět.

Pokud by někomu šlo vyloženě o integrovanou grafiku, což v této době bude asi mnohem pravděpodobnější než jindy, pak tu lze dle testu snadno přetaktovat o 500 MHz a ve spojení s paměťmi DDR4 na efektivních 4000 MHz z poměrem 1:1 (FCLK:paměti) už takové nastavení nabízí velice zajímavý výkon.

Stačí se podívat na výsledky, kde takto přetaktovaný Ryzen 3 5300G překoná i samotný vrchol řady Cezanne v podobě Ryzen 7 5700G na základní nastavení a navíc, pokud jde o přetaktované modely Ryzen 5 a 7, ty jsou sice výkonnější, ale zdaleka ne tolik, aby se dalo mluvit o tom, že se vyplatí. To právě Ryzen 3 5300G by byl potenciálně velký prodejní hit, čili AMD by se mohlo zcela reálně obávat i toho, že o dražší modely lidé nebudou mít zájem.



Pokud se také uskrovníme a nebudeme žádat rovnou 60 FPS ve Full HD, lze si na přetaktovaném Ryzenu 3 5300G i slušně zahrát a velice zajímavé to může být v titulech, které přijdou s podporou technologie AMD FSR.

Ve zbytku testu najdete i další benchmarky týkající se renderování, kódování multimédií, kancelářských aplikací a webu, atd.

Kdyby tak Ryzen 3 5300G přišel do maloobchodů, jistě by se z něj stal velký hit, a to už jen proto, že nic podobného v nabídce není. A bohužel, pokud nás AMD nepřekvapí, nejspíše ani nebude a postupem času tato pravděpodobnost pouze roste.



