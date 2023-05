AMD Ryzen 3000G se možná vrátí jako low-endové CPU pro Čínu

Procesory AMD Ryzen 3000G (rodina procesorů Picasso) možná znovu ožijí. Objevily se totiž zprávy, podle kterých by AMD mělo vyrobit zhruba 30 tisíc těchto procesorů exkluzivně pro čínský trh, kde roste poptávka po levných řešeních. Mělo by jít o sety těchto procesorů s low-endovými základními deskami AM4 (patrně chipset A320, možná B450), které by měly vytvořit cenově atraktivní kombinaci. Není jasné, které všechny procesory to budou. Hovoří se o Ryzenu 5 3400G a Ryzenu 3 3200G, nicméně Athlon řady 3000G je nejistý.



V případě Ryzenů jde u obou procesorů o architekturu Zen+ a výrobu pomocí 12nm procesu. Oba procesory mají 4 MB L3 cache, podporují paměti DDR4-2933, PCIe 3.0 s max. 8 linkami a disponují 65W TDP. Jdou zde ale i rozdíly. I když jsou oba 4jádrové, Ryzen 3 nepodporuje SMT, takže končí na 4 vláknech, zatímco Ryzen 5 zvládne až 8 vláken najednou. Mírné rozdíly jsou i v taktech. 3200G má základní frekvenci 3,6 GHz, Boost je na 4,0 GHz, 3400G se chlubí trochu vyššími hodnotami 3,7 GHz a 4,2 GHz. Liší se také integrované GPU, v prvním případě jde o Vega 8 s taktem do 1250 MHz, v druhém pak Vega 11 s 1400 MHz. Není jisté, zda se nově vyráběné procesory dočkají nějakých úprav nebo budou vyrobeny beze změny proti tomu, jak se začaly vyrábět před 4 lety.