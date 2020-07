AMD Ryzen 4000 "Renoir" slibují kvalitní pamětový kontroler a vysoké takty IF

Jde pochopitelně o výsledek dosažený zkušeným overclockerem, a to konkrétně na modelu Ryzen 7 Pro 4750G, který ukazuje, že paměťové kontrolery na nových desktopových APU generace Renoir jsou velice slušné. Můžeme se těšit, že jejich testy se budou množit, ovšem AMD je uvedlo na trh zatím jen jako OEM procesory a nezdá se, že by zároveň rozeslalo nějaké testovací sady, takže uvidíme. Tyto procesory se už na veřejnost dostaly, ale jen poskrovnu a spíše v podobě inženýrských vzorků, takže na podrobné testy si ještě počkáme.

Aktuální 7nm Ryzen 3000 Matisse dokáží provozovat svou sběrnici Infinity Fabric (FCLK v nastavení BIOSu) na 1800 MHz, což představuje při poměru 1:1 takt pamětí DDR4-3600. Pokud využijeme rychlejší paměti, už bude nejspíše třeba využít asynchronní poměr, a to způsobí větší latence. Ale ještě před oficiálním představení desktopových Renoir bylo zřejmé, že ty umožní nastavení FCLK na výrazně vyšší takt, a to až k 2000 MHz, čili to znamená provoz pamětí DDR4-4000 s poměrem 1:1.

My jsme se k tomuto tématu přímo od AMD nic moc nedozvěděli a pokud to ani renomovaným serverům či testerům neposkytlo žádné vzorky, zbývají nám pouze tu a tam zveřejněné dílčí testy. Jde třeba o tuto tiskovou zprávu od MSI , která se chlubí přetaktováním právě APU Ryzen 7 PRO 4750G, a to na takt 5,8 GHz na desce MPG B550 GAMING CARBON WIFI. Na desce MEG X570 GODLIKE zase bylo v případě pamětí dosaženo DDR4-5500. Rekordní ale bylo nastavení DDR4-6118 na stejné desce s procesorem AMD Ryzen 3 PRO 4350G.

Toto chlubení je ale s ohledem na to, že si daná APU zatím pro tyto desky stejně nekoupíme, vcelku zbytečné. Už nějaký ten pátek přitom víme, že řada značkových desek podporuje tato nová APU a dle toho to vypadá, jako by se AMD mělo snad na poslední chvíli rozhodnout k tomu, že je do obchodů jako samostatné zboží zatím nevypustí.

Co se týče dosavadního rekordu v taktu pamětí na Ryzen 4000 Renoir, ten byl vytvořen na desce Asus ROG Strix B550-I Gaming s uvedeným Ryzen 7 Pro 4750G a konkrétně šlo o efektivní takt 6234,8 MHz. Nešlo ale zrovna o praktický scénář, neboť overclocker použil jediný modul Crucial DDR4-5100 s kapacitou 8 GB (P/N BLM8G51C19U4B.M8FN1). Je to jednostranný modul s čipy Micron N-die provozovaný na 1,45 V. A aby šlo dosáhnout na takový takt, muselo se uvolnit časování na CL24-27-27-58 T1.

Ceny souvisejících / podobných produktů: