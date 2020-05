AMD Ryzen 4000 "Renoir": unikly specifikace desktopových APU

AMD Ryzen 4000 už jsou na trhu, ovšem zatím pouze jako mobilní APU. Ta desktopová by měla následovat v dohledné době a až někdy po nich, doufejme ještě letos, nastoupí CPU Ryzen 4000, ovšem ta už budou ve výrobní technologii a architektuře opět o krok napřed.

APU se tak v tomto dotahují na CPU a v případě desktopových Ryzenů 4000 s IGP to vypadá, že na ně budeme čekat přibližně rok po představení 7nm CPU od AMD. Ale tomu se nelze divit, neboť APU patří mezi levné produkty (aktuální generace končí na 149 USD), a přitom jde o poměrně velké monolity, a to ve srovnání s prostým 7nm čipletem. Je tak logické, že přicházejí na trh spíše později, kdy už má AMD s daným výrobním procesem své zkušenosti a může si zařídit co možná nejvyšší efektivitu.

Od desktopových Renoir očekáváme v podstatě to samé, co od mobilních verzí, takže o žádné velké překvapení nepůjde. V podstatě to budou stejné čipy, které jen budou vyladěny pro vyšší spotřebu a TDP 35 a 65 W. Do jejich výbavy se pak budou počítat 4 až 8 CPU jader a 5 až 8 CU v grafice, čili 320 až 512 Stream procesorů. Právě výbava iGPU vypadá na první pohled jako slabá, ostatně aktuální generace má až 11 CU (704 SP), ovšem Vega v Renoir je z hlediska architektury výrazně pozměněna a také se můžeme podívat na takty dosahující až 2100 MHz. Ty na aktuálních desktopových APU končí na 1400 MHz.

Nejlepší desktopový Renoir bude mít ke svým 8 fyzickým procesorovým jádrům ještě SMT, čili 8C/16T (respektive SMT budou mít všechny modely) a pak zmíněných 512 Stream procesorů v grafice. Počítá se stále s paměťmi DDR4-3200, až 8 MB L3 cache a obvyklými 512 kB L2 cache na jádro.

A co frekvence CPU jader? V případě nejvýkonnějšího 65W modelu s 8 jádry půjde o turbo až 4450 MHz, takže AMD se skutečně nezdráhá tlačit na pilu. Však takové APU svým výkonem zastíní i kdejaký moderní desktopový Ryzen a vypadá to, že AMD je už nemusí nabízet za ceny low-endu. Ano, L3 cache je sice výrazně osekaná, ale počet jader a jejich takt v mnoha případech dodá výkon srovnatelný i s Ryzenem 7 generace Matisse, takže s cenou do 150 dolarů skutečně asi nelze počítat. Na druhou stranu by to snad nemělo být o moc více a AMD může překvapit, takže jako obvykle uvidíme.

Je také škoda, že dle těchto materiálů budou mít plných 8 CU ve výbavě svých iGPU pouze modely s 8 CPU jádry, neboť v případě slabých herních sestav založených pouze na APU (bez samostatné grafiky) by dnes bohatě stačilo 4C/8T CPU, ovšem pochopitelně s co nejvýkonnějším grafickým jádrem.

