AMD Ryzen 4000 už v září?

Že jde o informace serveru Digitimes, pak je jasné, že jde jako obvykle o zdroje mezi průmyslníky na Tchaj-wanu, a to konkrétněji mezi výrobci základních desek. Ti obvykle dobře vědí, kdy se mohou očekávat nové procesory, neboť řadu měsíců před jejich uvedením už obvykle vyvíjí nové desky, anebo alespoň připravují BIOSy.

Dozvídáme se přitom, že AMD plánovalo představit procesory Ryzen 4000 "Vermeer" už na Computexu 2020 na začátku června. Není přitom jasné, co si můžeme pod tímto představit, čili zda snad AMD dle Digitimes chtělo procesory Ryzen 4000 hned vypustit na trh, anebo pouze představit. Logičtější je jejich předběžná prezentace, což jednak odpovídá stylu firmy AMD a pak bychom asi v této době už zaznamenali předběžné testy nových procesorů.

Nyní má ovšem platit to, že s Computexem 2020 odloženým na září se odsune i představení procesorů Ryzen 4000 pro desktop a to by mělo představovat rovnou i jejich vypuštění na trh. AMD by je nakonec mohlo představit v srpnu a na trh vypustit právě v září na Computexu, ovšem už nyní se objevuje šuškanda, že letošní ročník tohoto veletrhu bude možná rovnou zrušen.

Léto tedy ukáže, jak to celé bude a zda nakonec budeme moci mluvit o zpoždění, nebo naopak o tom, že Ryzen 4000 přišly dříve, než se očekávalo. Dosud se dalo předpokládat, že AMD je představí na Computexu a na trh vyšle nejdříve v posledním kvartálu. Uvidíme, zda se především na samotném vypuštění na trh něco změnilo.

