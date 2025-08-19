AMD Ryzen 5 5500X3D má první testy, přidává 6 % MT výkonu
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Nový AMD Ryzen 5 5500X3D je nejlevnějším 6jádrem s 3D V-Cache pamětí. Objevily se i první testy, které ukazují mírný nárůst vícevláknového výkonu.
AMD v červnu představilo nový Ryzen 5 5500X3D jako levný herní procesor pro starší Socket AM4. Současně se také mluví o možném ukončení výroby 8jádrových modelů. Stejně jako Ryzen 5 5500, i 5500X3D má 6 jader a podporu pro 12 vláken, nicméně zatímco základní verze vychází z APU Cezanne, varianta X3D je Vermeer. Oba modely tak mají sice 384 kB L1 cache a 3 MB L2 cache, jenže Ryzen 5 5500 má jen 16 MB L3 cache (kvůli svému APU původu tedy méně než normální Vermeer se 32 MB), kdežto 5500X3D má oněch "vermeerovských" 32 MB L3 a dalších 64 MB v podobě 3D V-Cache. Celkově tedy mluvíme o 96 MB cache 3. úrovně. To je opravdu hodně. Základní model má takt 3,6 GHz a Boost 4,2 GHz, X3D verze se musí spokojit s 3,0 GHz v základu a 4,0 GHz v Boostu. I přesto má základní verze nižší 65W TDP, zatímco X3D varianta šla až na 105 W.
Máme tu i první výsledky testů, nicméně je nutné je brát s rezervou, protože jde prozatím jen o výsledek jednoho kusu v Passmarku. Výsledkem bylo 3.005 bodů v jednovláknovém ST výkonu, což bylo méně než 3.058 bodů klasické varianty (novinka je tedy o 1,7 % slabší). To dává smysl kvůli nižší maximální frekvenci, kterou očividně nedohnala větší paměť. Naopak ve vícevláknovém výkonu MT už má 5500X3D navrch s 20.498 bodů, což je o 6,1 % více než 19.332 bodů základního modelu. Zde se může projevovat vyšší limit TDP i větší cache paměť, která dovoluje snazší sdílení dat mezi jádry.
Proti Ryzenu 5 5600X3D s takty 3,3/4,4 GHz je nový 5500X3D o 5,7 % pomalejší v ST a o 6,4 % slabší v MT. Pokud jde o srovnání s 8jádrovým Ryzenem 7 5800X3D s frekvencemi 3,4/4,5 GHz, tak v takovém případě zde máme výkon o 7,1 % nižší v ST a o 27,6 % v MT.
Zdroj: cpubenchmark.net, wccftech.com