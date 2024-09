AMD Ryzen 5 7600X3D přichází do Evropy, ale exkluzivně jen u jednoho prodejce

Procesory AMD Ryzen s 3D V-Cache začínají svou nabídku na 8 jádrech. Existují sice i 6jádrové modely jako Ryzen 5 5600X3D , nicméně tento procesor je oficiálně dostupný jen u jednoho prodejce, a to u Micro Center v USA. AMD před pár dny uvedlo také novější, který 6 jader a současně i 3D V-Cache přinesl na Socket AM5, nicméně i zde mělo jít o exkluzivní nabídku pro Micro Center. Nakonec to tak nebude a tento procesor bude dostupný i v Evropě, nicméně i zde půjde zboží, které půjde sehnat jen u jednoho prodejce, a to konkrétně Mindfactory v Německu.