AMD Ryzen 5 9500F s 6 jádry přichází zítra na trh, nebude ale pro každého

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
AMD Ryzen 5 9500F s 6 jádry přichází zítra na trh, nebude ale pro každého
Už nějakou dobu se mluvilo o novém základním procesoru Ryzen, modelu 5 9500F. 6jádrová novinka přichází zítra na trh, ale dostupnost bude geograficky velmi omezená.
AMD rozšiřuje nabídku svých desktopových procesorů o nový Ryzen 5 9500F, o kterém se mluví už nějakou dobu. Jde o 6jádrový procesor, který má stejný základní takt 3,8 GHz jako Ryzen 5 9600, nicméně jeho Boost byl snížen z 5,2 na 5,0 GHz. Současně také přišel o integrované grafické jádro, nemá tedy ani slaboučké základní GPU s 2 CU jako ostatní modely. Vyžaduje tedy použití standardní grafické karty. Dodáván je s chladičem AMD Wraith Stealth a jeho TDP činí 65 W. Procesor má 480 kB L1 cache, 6 MB L2 cache (1 MB na jádro) a sdílenou 32MB L3 cache.
 
AMD Ryzen 5 9500F
 
Společnost AMD zveřejnila i několik výkonnostních testů, přičemž v AAA hrách má být v průměru o 9 % výkonnější než Ryzen 5 7500F. Toto bylo testováno ve 20 různých hrách s nárůstem až 24 % (nicméně např. v F1 2023 je novinka o 3 % pomalejší). Pokud jde o 10 populárních online her, tak tady je v průměru výkonnější o 11 %, přičemž ve World of Warcraft jde o nárůst o 27 %.
 
Nový procesor ale nebude pro každého. Prodávat se totiž má [prozatím] jen v Číně a není jasné, zda se objeví i v nějakých dalších zemích (Radeony GRE určené pro Čínu se např. později objevily i mimo tuto zemi). Cena byla stanovena na 1299 juanů, což je v kurzovém přepočtu 3800 Kč. Kolik by tu ale nakonec mohl stát, to je nezodpovězená otázka. Ještě připomeňme, že Ryzen 5 9600X (3,9-5,4 GHz) je nyní k dispozici za pouhých 5000 Kč s DPH. Poněvadž v Číně je 9600X za 1449 juanů, vycházelo by to asi na 4500 Kč s DPH za 9500F.
 

