AMD Ryzen 5000 "Cezanne": nová APU potvrzena pro AM4

Desktopové verze generace Renoir se sice ještě nedostavily, ale ty mobilní známe už řadu měsíců, a tak od nás generace Cezanne už nebude vzdálená více než rok. Lze je očekávat spíše už někdy na začátku toho příštího, a to i s přihlédnutím k tomu, co mají představovat. Nepůjde totiž dle dostupných informací o zrovna velký pokrok po všech stránkách, ale to se dalo očekávat, neboť ten předvedly právě Renoir.

Čipy Cezanne tak mají být určeny pro patici AM4 a stále budou vybaveny Vegou a vyráběny 7nm procesem, nicméně se očekává alespoň nástup procesorové architektury Zen 3 a s ní spojený nárůst výkonu na takt. AMD také bude mít možnost navýšit počet Stream procesorů v grafickém jádru z dnešních 512, respektive opět navýšit, neboť v generaci Renoir se jejich počet snížil, což AMD dohání změnami v architektuře a nárůstem taktů. V příštím roce už také bude 7nm proces jistě ještě lépe vyladěn, aby si AMD mohlo dovolit aspoň trošku zvětšit svá APU, ale to všechno teprve uvidíme.

AMD by celkově nemělo mít problémy s uvedením generace Cezanne na trh, neboť procesory založené na architektuře Zen 3 by v jejich době už dávno měly být dostupné a zbylá výbava pro APU Ryzen 5000 už v podstatě je připravena, i když nevíme, jakých případných dalších vylepšení se dočká integrovaná Vega. Ta by ale nemusela být vůbec žádná (krom počtu jader a taktů) vzhledem k tomu, že Cezanne mají stále využívat architekturu GFX9 z Renoir.

API s ID 1638 budou nejspíše Cezanne ( _rogame

O ID 1638 spojeném s Cezanne už dříve mluvil _rogame a Komachi Ensaka nyní toto ID potvrzuje, a to právě i včetně Vegy patřící do generace GFX9.

Patice AM4 tu s námi zůstane ještě přinejmenším do roku 2021 a následující (AM5?) nastoupí nejdříve v následujícím roce, a to nejdříve pro následovníky CPU Vermeer a až pak někdy pro nová APU přichystaná po Cezanne.

Ceny souvisejících / podobných produktů: