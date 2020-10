AMD Ryzen 5000 nastupuje, herní král je mrtev?

Intel by tak měl přijít o svou poslední reálnou výhodu, kterou mohl proti AMD vytasit. V poslední době se přitom oháněl i výkonem v "reálném světě reálných aplikací", aby zdůraznil, že může být stále lepší, pokud nejde o Cinebench či jiné testy/aplikace schopné efektivně využít vícejádrové procesory. Jenomže právě i o to by měl nyní s nástupem Ryzenů 5000 také přijít, neboť ty se zlepšily především s ohledem na výkon jednotlivých jader, jak ukazuje následující výsledek.

V něm nový Ryzen 9 5900X překonal s velkým odstupem procesor Core i9-10900K sice právě ve výše uvedeném Cinebench, ovšem v jednovláknovém testu. Navíc Ryzen 9 3950X by mohl být ještě lepší, ovšem je pravda, že ten už se svou cenou 799 USD nemá u Intelu mezi Comet Lake-S alternativu.

Ryzen 9 5900X vs. Core i9-10900K

Ryzen 9 5900X vs. Ryzen 9 3900XT

AMD se však chlubilo především herním výkonem v rozlišení 1920x1080, kde jeho Ryzen 3000 stále ještě leckde i velice silně zaostávaly za nejnovějšími Core. Nyní se situace obrátila a i když se dle zveřejněných výsledků může najít několik her, v nichž bude Intel stále lepší, celkově lze očekávat výhodu na straně AMD.

Model Jádra/vlákna TDP (Watty) Turbo/základ Celková cache (L2+L3) Chladič Dop. cena Dostupnost AMD Ryzen 9 5950X 16C/32T 105W 4,9 / 3,4 72MB - $799 5. listopadu 2020 AMD Ryzen 9 5900X 12C/24T 105W 4,8 / 3,7 70MB - $549 5. listopadu 2020 AMD Ryzen 7 5800X 8C/16T 105W 4,7 / 3,8 36MB - $449 5. listopadu 2020 AMD Ryzen 5 5600X 6C/12T 65W 4,6 / 3,7 35MB Wraith Stealth $299 5. listopadu 2020



Z tohoto pohledu to tak vypadá jasně, takže proč máme v titulku otázník? Jednoduše proto, že nejde o nezávislé testy

Nové vs. staré šestnáctijádro v aplikacích a hrách





Nakonec se ještě krátce podíváme na téma kompatibility s deskami. Dozvídáme se totiž, že pro desky s AMD 500 budou vhodné verze BIOSu připraveny nejpozději v den vypuštění nových Ryzenů na trh, čili 5. listopadu a bude to chtít verzi s AGESA 1.0.8.0 či novější.

Majitelé desek s AMD 400 si ale počkají, a to dle prezentace dokonce až do ledna. Nové verzi BIOSů jsou ale už ve vývoji, takže to závisí spíše na samotných výrobcích desek.



