AMD Ryzen 5950X, 5900X a 5800X v nových testech

Procesory Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X a Ryzen 7 5800X se dostaly do databáze výsledků testů SiSoft Sandra, jak si všiml TUM_APISAK . Krom toho už se tyto procesory také dostaly do předběžné nabídky italského Amazonu , ale zatím bez cen i možnosti si je objednat.

Tyto procesory se tak už někde vesele testují, přičemž bude trvat ještě necelé tři týdny, než se dostanou na trh. Máme tu tak různé obvyklé testy ze Sandry, které udávají výkon v GOPS (aritmetický výkon) či v multimediálních Mpix/s a díky Harukaze5719 se můžeme podívat na výsledky hezky v grafech.

Co se týče GOPS, máme tu pěkné schůdky, kde se střídají staré a nové procesory, čili Ryzen 7 5800X je někde na půli cesty mezi 3800X a 3900X a tak dále. Je tak zřejmé, že se zde zohledňuje vícejádrový výkon a zároveň pak vyšší výkon na takt nových procesorů.

Co se týče Mpix/s, výsledky jsou pro nové Ryzen 5000 ještě mnohem přívětivější, neboť nové procesory téměř dorovnávají až překonávají výkon o stupeň rychlejších starších modelů. A zajímavé je, že s ohledem na procentuální nárůst výkonu je na tom nejlépe Ryzen 7 5800X, který v prvním testu nabízí o 20 % vyšší výkon a v druhém dokonce o 42 % vyšší výkon než 3800X.

CPU Jádra/vlákna Základ Turbo Cache (L2+L3) TDP Cena AMD Ryzen 9 5950X 16/32 3,4 GHz 4,9 GHz 72 MB 105W $799 US AMD Ryzen 9 5900X 12/24 3,7 GHz 4,8 GHz 70 MB 105W $549 US AMD Ryzen 7 5800X 8/16 3,8 GHz 4,7 GHz 36 MB 105W $449 US AMD Ryzen 5 5600X 6/12 3,7 GHz 4,6 GHz 35 MB 65W $299 US AMD Ryzen 5 5600 6/12 ? ? 35 MB 65W ?







AMD se tak chystá vypustit na trh nejdříve jen čtyři modely, čili o dva méně než v případě třetí generace, která nastoupila loni 7. července. Nástupce zatím nedostane právě model Ryzen 5 3600, ovšem Ryzen 5 5600 by i tak už měl být na cestě, jen je očekáván až na začátku příštího roku a vzhledem k pozdnímu příchodu modelu Ryzen 9 3950X je tu i další bez přímého nástupce, a to bohužel právě oblíbený Ryzen 7 3700X. O případném 5700X zatím nevíme nic.

Pokud skutečně přijde, pak je otázka, proč AMD jeho nástup zdržuje. Měl by to být ostatně jen o trošku níže taktovaná verze procesoru 5600X, čili pokud by AMD opravdu chtělo, jistě by jej mohlo vyslat na trh už na začátku listopadu s ostatními. Jenže právě to AMD nechce a možné je, že za tím jsou dva důvody. Jednak může jít prostě o to, že by firma zatím neustála vysokou poptávku, neboť lze předpokládat, že po novém nejlevnějším Ryzenu nové generace by sáhla spousta lidí. A vedle toho je možné, že AMD chce mít možnost ještě vyprázdnit sklady od procesorů aktuální generace, které by se s modelem 5600 na trhu prodávaly špatně.

Nakonec si můžeme troufnout odhadnout jeho cenu. Částky, které budeme platit za nové Ryzen 5000, se bohužel zvýšily, a to ve všech případech o fixních 50 dolarů, takže toto navýšení bude méně bolet v případě dražších modelů. Je tak otázka, zda 50 dolarů navíc má platit i pro údajný Ryzen 5 3600, protože v jeho případě by už šlo o navýšení o 25 %, zatímco Ryzen 9 5950X je oproti svému předchůdci dražší jen o cca 7 %. Cena 250 USD tak je horní hranice a my budeme doufat, že ve skutečnosti půjde spíše o nižší částku.

