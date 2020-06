AMD Ryzen 7 3700C a Ryzen 3 3250C na záhadné platformě Google Zork

AMD Ryzen 3250C a 3700C by tak měla být nová APU, a to s velkou pravděpodobností speciální verze pro speciální účely. Odhalena byla díky databázi testů Geekbench 4 a Geekbench 5, za což vděčíme serveru NotebookCheck , přičemž to vypadá, že Google na jejich základě vyvíjí nová zařízení typu 2 v 1, čili Pixelbook.

Ovšem dle serveru Tom's Hardware mají být tato APU k dispozici nejen v tenkých pouzdrech typu FT5 a FP5, ale také v pouzdrech pro patici AM4, i když toť otázka. Půjde totiž o velice úsporné čipy nejspíše s konfigurovatelným TDP mezi 4,5 a 15 W. Nicméně to samozřejmě verzi pro AM4 samo o sobě nevylučuje a AMD by alespoň mělo v nabídce úsporná paticová APU.

Model AMD Ryzen 7 3700C AMD Ryzen 3 3250C CPU jádra/vlákna 4 / 8 2 / 4 Základní takt 2,3 GHz 2,6 GHz Turbo ? ? TDP 15W 15W Grafické jádro Radeon Vega Mobile Radeon Graphics Geekbench 4 Multi-Core Score 7 382 - 8 322 bodů - Geekbench 5 Multi-Core Score 1 317 - 1 739 bodů 1 191 - 1 409 bodů

Server NotebookCheck odhaduje, že Ryzen 3700C a 3250C jsou odvozeny od notebookových verzí Ryzen 3700U a 3250U a v takovém případě by s nimi AMD nemělo moc práce, prostě by je jen vyladilo pro nižší spotřebu, pokud tu samozřejmě nejsou i jiné změny. Označení C by pak mohlo znamenat slovo Convertible značící to, že daná APU jsou určena právě pro zařízení typu Google Pixelbook.

O samotném Google Zork jsme pak mohli slyšet už cca před rokem jako o referenční desce pro AMD Picasso, čili APU se Zen+ a Vegou. Spojení s Google Pixelbook tak uvádí NotebookCheck dle svých střípků informací nalezených na GitHubu a pak už se jen dozvídáme to, že referenční základní deska pro Google Zork nese název Trembyle, což je i jméno jisté postavy ze hry Return to Zork.

