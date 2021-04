AMD Ryzen 7 5700G ve finální verzi otestován

AMD Ryzen 7 5700G se už konečně objevil ve finální verzi, čili ne jako inženýrský vzorek, jichž jsme tu v posledních týdnech měli více než dost, a to především na čínských sociálních sítích. Ovšem i finální verze tohoto APU se nepřekvapivě objevila na ChipHell

Testovat nové APU v této době je pochopitelně nesnadné, i když už jde o finální verzi. K dispozici totiž nejsou ještě ovladače pro integrovanou Vegu a i kdyby byly, pak ne ve finální verzi. GPU-Z ovšem alespoň potvrdí to, že jde opět o Vegu 8 vybavenou 512 Stream procesory a zajímavé je, že ta běží na 2000 MHz, což je o 100 MHz méně v porovnání s Ryzenem 7 4700G. Ovšem úžasný pokrok v grafickém výkonu jsme stejně od generace Cezanne neočekávali.

Zatím tak ani nemá cenu páchat podrobnější testy a z hlediska výkonu CPU se postačí podívat na výsledky v CPU-Z, kde se nové APU dostalo na 631 bodů v jednovláknovém bencharku, což je o cca 20 bodů lepší než v případě inženýrských verzí a vícevláknový výkon je vyšší o cca 7 %. Právě proto je vždy vhodnější se závěry o výkonu nových generací čekat až na finální verze čipů.

Co se týče napětí a taktů, pak nejvyšší nastavitelná hodnota byla 1,42 V, ale v takovém případě bylo APU pod zátěží nestabilní. Na fixním napětí 1,365 V dokázalo pracovat na frekvenci 4,65 GHz a po 15 minutách zátěže dosáhlo teploty 75 °C.

Kdy by ale desktopové Cezanne mohly přijít na trh? I když je zřejmé, že už existují jejich finální verze, tak AMD zatím nedalo vědět o žádné události, která by v příštích týdnech mohla znamenat jejich oficiální představení. To se ovšem může velice rychle změnit, zvlášť když v této době ještě stále nebyly obnoveny klasické veletrhy či konference, na nichž hardwarové firmy obvykle představovaly nový hardware. Vše se děje online, jednoduše a bez nutnosti na představení novinek upozorňovat týdny dopředu.



Ceny souvisejících / podobných produktů: