AMD Ryzen 7 5700U v testech překonává starší Ryzen 7 4800U

AMD Ryzen 7 5700U patří mezi APU nové generace a kdyby to šlo dle očekávání, AMD by prostě nabídlo ucelenou generaci s procesorovou architekturou Zen 3. Tak tomu ale nejspíše nebude, protože tu máme Ryzen 5000 se dvěma kódovými názvy, a sice Lucienne a Cezanne. Právě výše uvedený Ryzen 7 5700U patří mezi Lucienne, a to znamená, že na rozdíl od Cezanne se Zen 3 ještě využije architekturu Zen 2 stejně jako dnešní Renoir.

Pro AMD to z výrobního hlediska nemusí činit žádné problémy. Opravdu nová APU budou Cezanne, zatímco Lucienne budou spíše přeznačené Renoir postavené na vyladěném 7nm procesu. Důvod je nejspíše ten, že Renoir jsou a stále budou mít slušný výkon, a tak mohou plnit roli těch slabších verzí pro plnotučné Cezanne. Ty jistě díky Zen 3 nabídnout výrazně vyšší výkon, a to navíc když budou mít i vyšší takty, ovšem my už víme, že jádra Zen 3 jsou větší než jádra Zen 2 , takže i to bude pro AMD důvod vytvořit z Cezanne lepší "kastu", zvláště pak když půjde i o vyšší kapacitu L3 cache, neboť i ta zabere nemalou část prostoru čipu.

Uniklý benchmark už ukazuje AMD Ryzen 7 5700U "Lucienne" v akci na notebooku HP Pavilion, přičemž jde zatím jen o Geekbench 5. Procesor má zde takt 1,8 až 4,3 GHz, čili jde oproti Ryzen 7 4800U jen o 100 MHz turba navíc, a tak ani nepřekvapí, že dle výsledků je nový Lucienne před modelem 4800U mírně výkonnější. I když výsledky Lucienne se zvláště ve vícevláknové zátěži výrazně liší, ale na to jsme v případě testů Geekbench zvyklí a hlavně, i skóre 6099 je lepší než výsledky v případě 4800U, které se pohybují pod hranicí 6000 bodů. Navíc zde jde i o tu informaci, že Lucienne jsou dle těchto testů už montovány do notebooků, takže jejich vypuštění na trh by už nemělo dlouho trvat.

A to vše také znamená, že v rámci série APU Ryzen 5000U si budeme kupovat značně rozdílné modely s ohledem na procesorový výkon a je otázka, zda AMD využití architektury Zen 2 a Zen 3 nějak zohlední, aby se mohli dobře orientovat i méně informovaní zákazníci, Zatím to tak nevypadá, neboť z označení jednotlivých modelů nelze vyčíst nic podobného.



Stále ale nevíme, kdy máme očekávat novou mobilní generaci AMD na trhu. Už ke konci září leaker MebiuW uváděl, že nová mobilní APU jsou k dispozici jako vzorky, takže dnes opravdu není překvapivé, že tu máme jejich testy v rámci notebooků, takže lze uvažovat o jejich vypuštění během prvního kvartálu příštího roku.

