AMD Ryzen 7 9800X3D oficiálně představen s takty až 5,2 GHz a 8% zvýšením výkonu

Máme tu nového zástupce herních procesorů společnosti AMD, nový Ryzen 7 9800X3D. Ten se patrně stane nejlepším herním procesorem na trhu. Stejně jako předchůdce je vybaven 8 jádry s podporou běhu 16 vláken současně, pochopitelně má ale novou architekturu Zen 5. Další změnou je umístění 3D V-Cache paměti, která už není nad výpočetní části, ale pod ní. To má mít výhodu v tom, že výpočetní část je blíže heatspreaderu, a tedy je zajištěno i její lepší chlazení. To pomohlo spolu s novou architekturou dále navýšit frekvence procesoru.

Základní takt se navýšil ze 4,2 na 4,7 GHz, Boost pak z 5,0 na 5,2 GHz. V prvním případě to znamená o cca 11 % vyšší základní frekvenci, v druhém pak o 4% vyšší Boost. Víme však, že architektura Zen 5 až tak moc výkonů navíc nepřináší, jak bylo slibováno, a tak se mezigenerační herní výkon navyšuje jen o 8%, což bychom vzhledem k nárůstu taktů a nové architektuře čekali asi více. Ve Far Cry 6 nebo Hogwarts Legacy je to nicméně 25 % i více (proti 7800X3D). Proti konkurenci (Intel Core Ultra 9 285K) by to mělo být v průměru dokonce okolo 20 %, a to je opravdu velmi pěkné číslo. Ve The Last Of Us: Part 1 má sice novinka podobný průměrný výkon jako Core i9-14900K, ale díky 3D V-Cache má o 31 % vyšší 1% low-frame.

Významnou změnou je plná podpora přetaktování, procesor tak má i odemčený násobič. Procesor má 8 MB L2 cache a 96 MB cache třetí úrovně tvořené z 32 MB klasické L3 cache a 64 MB 3D V-Cache. TDP procesoru činí 120 W (PPT by tak měla být 163 W). Pokud jde o zaváděcí cenu, ta byla o 30 USD navýšena na 479 USD. Do prodeje půjde procesor 7. listopadu, tehdy se objeví i nezávislé recenze.