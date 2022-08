AMD Ryzen 7000: Zen 4 zvyšuje IPC o 13 %, 7950X levnější než předchůdce

To, na co většina z nás netrpělivě čekala, se před pár hodinami konečně stalo a AMD představilo novou architekturu Zen 4 a na ní postavené procesory Ryzen 7000 "Raphael". Ty přináší vylepšení na mnoha frontách a z ještě včera aktuálních Ryzenů 5000 dělají poněkud zastaralý hardware. Pokud jde o IPC, tedy počet zpracovaných instrukcí za takt, zde došlo ke 13% navýšení, což je podstatně více než původně oznámených 8-10 %. 80 % z tohoto navýšení jde na vrub novému prediktoru větvení a systému pro načítání instrukcí. Zbytek připadá na úpravy L2 cache a výpočetních jednotek.



Máme zde také instrukce AVX-512 VNNI (Vector Neural Network Instructions), které o 30 % zvyšují výkon v FP32 a ve výpočtech INT8 ho dokonce zvyšují na 2,5násobek. AMD také ukázalo, že 13% zvýšení IPC může v praxi znamenat někdy jen 1% navýšení, ale v některých aplikacích i 39 %. Poněvadž se současně výrazně zvyšovala i frekvence procesorů, a to v Boostu až o 800 MHz (na 5,7 GHz), výkon v jednovláknových aplikacích se může zvýšit až o 29 %.



Dalším vylepšením je zdvojnásobení velikosti L2 cache, která se z 512 kB na jádro dostává na 1 MB na jádro. Máme zde také podporu přetaktovávacích profilů pamětí EXPO (Extended Profiles for Memory Overclocking), což je obdoba systému XMP. Podporovány jsou paměti DDR5, máme tu podporu sběrnice PCIe Gen 5.0 a m.2. Samozřejmostí jsou také přetaktovávací technologie PBO a XFR. Nový Socket AM5 (LGA1718) pak zajišťuje schopnost dodat až 230 W.

Procesory jsou vyráběny aktualizovanou verzí 5nm procesu u TSMC, chiplety pak novým úsporným 6nm procesem. Jedno jádro má i s L2 cache plochu 3,84 mm2 (asi o 18 % menší jádro proti Zen 3), zatímco Alder Lake s Golden Cove Core má na procesu Intel 7 plochu 7,46 mm2.



Nejvýkonnějším procesorem bude AMD Ryzen 9 7950X. V jeho případě jde o 16jádrové CPU s podporou 32 vláken, základním taktem 4,5 GHz (+1,1 GHz proti 5950X) a Boostem na 5,7 GHz (+0,8 GHz). Stinnou stránkou je navýšení TDP ze 105 W na 170 W, PPT spotřeba je pak dokonce 230 W. TDP limity ale nemusí hovořit o skutečné výsledné spotřebě. Samo AMD totiž mluví o tom, že nová architektura Zen 4 má nabídnout o 62 % nižší spotřebu při stejném výkonu a o 49 % více výkonu při stejné spotřebě. To spíše zní, že by to s TDP mělo být naopak. Nezapomínejme však, že se znatelně zvyšovaly takty a trochu se tu "kouzlí" s čísly.

Na jednom z grafů nám to AMD i ukazuje. Pokud 5950X a 7950X nastavíte na stejnou TDP, a to 65 W, výkon novinky bude o 74 % vyšší. Při 105W TDP je to o 37 % a při 170W TDP pak o 35 %. Vydělte tato tři čísla a máte oněch 49 %. Zde si tak marketing AMD docela hraje s čísly, protože tento průměr hodně zvyšuje hodnota srovnání při 65W TDP, ale v praxi bude reálnější nastavení procesorů spíše na vyšší TDP s nižšími nárůsty. I tak to ale ukazuje výrazně vyšší efektivitu novinek při provozu na nízkých frekvencích. Úsporné technologie pro provoz bez zátěže navíc umožňují dosáhnout toho, že v idle režimu by měla být spotřeba až o 50 % nižší.

Pojďme zpět k 7950X. Máme tu 16 MB L2 cache (1 MB na jádro) a 64 MB L3 cache (2 CCD, každé 32 MB). Jak už je u prezentací obvyklé, výrobce si vypíchnul výsledek, kde jeho produkt vypadá dobře, a tak se nám AMD chlubí tím, že Ryzen 9 7950 X je až o 57 % výkonnější než Intel Core i9-12900K. Naštěstí AMD zveřejnilo i více než jen tento jeden test a na jiném slajdu v prezentaci ukázalo herní výkon s rozdíly od -1 % do +23 %, v renderovacích aplikacích pak +36% až +62 %. Pokud srovnávalo výkon proti 5950X, tak u 4 vybraných her ukázalo +6 % až +35 %, u renderovacích aplikací pak +32 % až +48 %.







Zajímavou zprávou jsou ale ceny. Ryzen 9 7950X totiž začíná na 699 USD, což je o 100 USD méně, než byla zaváděcí MSRP u předchozího 5950X. U Ryzenu 9 7900X se cena nemění, tam zůstává na 549 USD. V tomto případě jde o 12jádrové CPU (24 vláken) se základním taktem 4,7 GHz (+1,0 GHz) s Boostem na 5,6 GHz (+0,8 GHz). Máme tu 12 MB L2 cache a nadále 64 MB L3 cache (2×32 MB). I u tohoto procesoru se navyšovala TDP ze 105 W na 170 W.







Pokud jde o 8jádra, zatím je tu jediné, a to Ryzen 7 7700X. Zde se to s cenami hůře srovnává. Jeho 399 USD je nižší než 449 USD, za které byl před dvěma lety uveden model 5800X, je to současně o hodně více než 299 USD, za které byl uveden 5700X. Jenže ten byl představen před pár měsíci, tedy v úplně jiné době (jeho cena už reflektovala slevy dalších modelů, které nebyly na MSRP v době uvedení z roku 2020). Tady máme základní takt 4,5 GHz, Boost je 5,4 GHz, TDP pak činí 105 W a PPT 142 W. 8 jader přináší 8 MB L2 cache a jedno CCD pak 32 MB L3 cache. Nakonec tu máme ještě 6jádrový Ryzen 5 7600X. Tady se opět o 1 GHz navyšuje základní frekvence na 4,7 GHz a s tím také TDP povyskočila ze 65 W na 105 W. Boost je 5,3 GHz (+0,7 GHz). Najdeme tu 6 MB L2 cache a 32 MB L3 cache.

Zajímavostí je to, že AMD na svých stránkách uvádí i to, že nové procesory, přestože nepatří do řady G, mají integrované grafické jádro. To má ale jen 2 CU (pro představu, Ryzen 5 5600G jich má 7), rozhodně tedy nejde o něco, na čem by bylo možné hrát pokročilejší hry. Toto má sloužit spíše k tomu, aby bylo možné používat operační systém a grafický výstup bez dedikovaného GPU např. u těch, kteří vůbec nepotřebují pokročilejší grafický výkon ani pro akceleraci. Základní takt GPU je 400 MHz, Boost pak 2200 MHz.

A abychom nezapomněli, AMD plánuje uvedení procesorů Ryzen 7000 s 3D V-Cache. Nemělo by se zapomenout ani na serverová CPU založená na architektuře Zen 4, např. na cloudové variantě Zen 4c.