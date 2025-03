AMD Ryzen 9 9950X3D přichází s výborným výkonem v aplikacích i hrách

AMD dnes představila dva nové procesory s 3D V-Cache s architekturou Zen 5. Dosavadní model Ryzen 7 9800X3D nyní rozšiřují dva vícejádrové modely řady Ryzen 9, a to 9900X3D a 9950X3D. Oba tedy mají dvě CCD a přídavná paměť je jen na jednom z nich. Celková kapacita cache 3. úrovně je 128 MB, přičemž je tvořena 2×32 MB standardní L3 cache a přídavnou 64MB 3D V-Cache.

Ryzen 9 9900X3D je 12jádrovým modelem s podporou 24 vláken. Základní takt je 4,4 GHz, Boost končí na 5,5 GHz. L1 cache má celkovou kapacitu 960 kB, L2 cache pak 12 MB (1 MB na jádro). Zatímco výpočetní část vyrábí TSMC pomocí 4nm procesu FinFET, I/O chiplet je pak 6nm FinFET metodou. Procesor má 120W TDP. Najdeme zde ještě základní integrované GPU s 2 CU a taktem 2200 MHz.

Vlajková loď Ryzen 9 9950X3D přináší 16 jader a podporu pro 32 vláken. Základní takt je trochu nižších 4,3 GHz, nicméně Boost je proti 9900X3D vyšší, a to 5,7 GHz. Máme zde 1280 kB L1 cache, 16 MB L2 cache a TDP se vyšplhala na 170 W. Zatímco 12jádro bude k dispozici za 599 USD, 16jádro má cenovku 699 USD. Pro zajímavost, MSRP výchozích modelů činí 499 USD u 9900X (s 3D V-Cache je tak o 100 USD dražší), u 9950X to pak bylo 649 USD (zde je X3D verze jen o 50 USD dražší).

Objevily se i první recenze. Např. na TechPowerUp vyšlo, že 9950X3D v aplikacích překonává 9950X bez přídavné cache o skoro 5 %, proti Intelu Core Ultra 9 285K si připisuje dokonce přes 7 %. Velká cache se hodně projevuje ve hrách. Ve Full HD sice nemá na 8jádro 9800X3D, které je o skoro 5 % výkonnější, ale 9950X překonává o 9 % a Core Ultra 285K dokonce o 15 %. Intel na hry opravdu není dobrý procesor.

Pro Ryzen 9 9950X3D to nicméně nevypadá až tak dobře z hlediska spotřeby. V jednovláknových aplikacích vykazoval 48 W (podobně jako 9950X), nicméně 285K od Intelu byla jen na 26 W. Naopak ve vícevláknových aplikacích se to otáčí. Zatímco Intel chtěl 235 W, Ryzeny 9950X a 9950X3D chtěly 202-203 W. Tady je vidět, že procesory AMD v praxi překonávají svou hodnotu TDP a mohou se vydat až k PPT, která je zhruba o třetinu vyšší (pro 170W procesory je to 230 W).

Průměr z 50 aplikací byl 134 W pro nový Ryzen 9 9950X3D, 138 W pro 9950X, Intel byl velmi blízko se spotřebou 130 W. Tady jsou všechny procesory srovnatelné, nicméně nové AMD vítězí výkonem. Ve hrách Intel ztrácel výkonem, nicméně vítězil spotřebou jen 101 W, zatímco 9950X3D chtěl podstatně vyšších 144 W. Obrovský rozdíl je v idle spotřebě, která je tradiční bolístkou AMD. Tam celá sestava s AMD chtěla 92 W, zatímco Intel jen 58 W.

Recenze na TomsHardware prezentovala průměrný rozdíl výkonu ve hrách, kde byl 9950X3D v podstatě na stejné úrovni jako 8jádrový 9800X3D (o necelé procento pomalejší). Proti 9950X si ale novinka připsala výrazných 30 % nahoru (výrazně více než v recenzi výše), proti 285K to bylo dokonce 37 %, recenze od Notebookcheck pak v nejnižších rozlišeních vykázala +18 % proti 9950X, resp. +30 % proti 285K.Pokud to zprůměrujeme, je to 19 % herního výkonu navíc proti 9950X a 27 % proti Intelu.