AMD Ryzen 9 9950X3D s 3D V-Cache prý nebude mít sníženou frekvenci

Už jsme si zvykli, že procesory AMD Ryzen s 3D V-Cache mají o něco nižší frekvence. Platí to i pro poslední Ryzen 7 9800X3D s architekturou Zen 5, kde se ale propad povedlo trochu zmírnit, i když to se hodnotí těžko, když neexistuje Ryzen 7 9800X, ale jen 9700X. Jeho maximální takt je 5,5 GHz, zatímco 9800X3D "boostuje" jen na 5,2 GHz, tedy o 300 MHz méně (v případě budoucího uvedení 9800X se tak dá předpokládat větší mezera mezi 9800X a 9800X3D). Proslýchá se ale, že u nových vícejádrových Ryzenů 9000X3D se 12 a 16 jádry by ale ke snížení taktů dojít nemělo.

Poslední úniky totiž mluví o tom, že jak výchozí, tak i X3D modely budou mít velmi podobný aplikační výkon, což byla dosud trochu bolístka modelů s 3D V-Cache (9800X3D to sice do značné míry zlepšil, ale stále tam byl rozdíl). Novinky by tak mohly nabízet stejný výkon v aplikacích (tedy už ne nižší) a současně mnohem vyšší ve hrách díky 3D V-Cache, jak už jsme u modelů X3D zvyklí. Objevily se totiž záznamy o 9950X3D běžícím na frekvenci 5,65 GHz, což je v rámci typických chyb a rozdílů u předsériových vzorků. 9950X má totiž Boost na 5,7 GHz, což je v zásadě velmi podobné. V případě 9900X je jeho max. Boost frekvence 5,6 GHz. Stejné by ale měly být i základní takty. Oba dva tyto procesory by měly mít 128 MB L3 cache, každé ze dvou CCD svých vlastních 32 MB, jedno z CCD pak dalších přídavných 64 MB.

Zatím není jasné, jak to ale s frekvencemi bude fungovat zde. Také u 7900X/7900X3D a 7950X/7950X3D už dnes AMD udává shodné max. frekvence, nicméně o něco nižší základní, takže je otázkou, zda se tu jen něco neztratilo v překladu. Je tak možné, že zprávy se týkají především toho, že už nedojde k propadu základních frekvencí jako doposud, přičemž Boost frekvence budou rovněž shodné (to jsou u 7900X3D a 7950X3D už dnes). Otázkou je, nakolik se budou lišit frekvence CCD bez a s pamětí, zda zde budou mít obě CCD shodné maximální takty nebo ne.