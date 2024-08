AMD Ryzen 9000: nižší ceny, skvělá efektivita a ST výkon, MT ale brzdí snížená TDP

Ryzen 9000 s architekturou Zen 5. Ze čtveřice nových modelů to jsou ty dva levnější, konkrétně 6jádrový Ryzen 5 9600X a 8jádrový Ryzen 7 9700X. Nedávno se Po mírném týdenním zdržení přichází na trh první procesorys architekturou Zen 5. Ze čtveřice nových modelů to jsou ty dva levnější, konkrétně 6jádrový Ryzen 5 9600X a 8jádrový Ryzen 7 9700X. Nedávno se objevily úniky cen , ty se ale plně nepotvrdily. AMD sice nové procesory skutečně zlevnilo, ale nikoli až o 100 USD, jak se předpokládalo, nýbrž maximálně o 50 USD. Opravený přehled najdete níže.

Ryzen 9 9950X: 599 649 USD (odhadem 15.000 16.000 Kč, zaváděcí cena 7950X byla 699 USD, nyní je 549 USD)

(odhadem 16.000 Kč, zaváděcí cena 7950X byla 699 USD, nyní je 549 USD) Ryzen 9 9900X: 449 499 USD (odhadem 11.000 12.000 Kč, zaváděcí cena 7900X byla 549 USD, nyní je 399 USD)

(odhadem 12.000 Kč, zaváděcí cena 7900X byla 549 USD, nyní je 399 USD) Ryzen 7 9700X: 359 USD (odhadem 8.800 Kč, zaváděcí cena 7700X byla 399 USD, nyní je 329 USD)

(odhadem 8.800 Kč, zaváděcí cena 7700X byla 399 USD, nyní je 329 USD) Ryzen 5 9600X: 279 USD (odhadem 6.700 Kč, zaváděcí cena 7600X byla 299 USD, nyní je 229 USD) Zatímco 9700X a 9600X by měly být dostupné už v těchto dnech, na výkonnější 12jádro 9900X a 16jádro 9950X si budeme muset počkat do 15. srpna (v ČR to může být ještě o trochu později). Vyšly rovněž první recenze, které ukazují zajímavé výsledky, většinou pozitivní, i když je tu možná jedno trochu menší zklamání. Začneme-li např. serverem jednovláknových testech přinesly více než 16% navýšení výkonu, tady tedy souhlasí tvrzení AMD o navýšení IPC, které se pohybovalo okolo této hodnoty. Nesmíme zapomenout, že novinky mají o 100 MHz vyšší Boost, takže cca 2 % navíc má na svědomí i vyšší frekvence, ale v zásadě to sedí.

Problém je ale trochu s vícevláknovým výkonem. Ne že by v něm byly procesory špatné, ale zde byl nárůst výkonu jen spíše okolo 7-8 %. Co za tím vězí? Tady se projevuje jedna jinak velmi pozitivní vlastnost nových Ryzenů, snížená TDP. Zatímco 7600X a 7700X měly 105W TDP, novinky mají 65W TDP, a tak výkon neroste tak, jak by mohl. Přesto je vidět, že i přes velké snížení spotřeby jsou nové procesory o oněch 7-8 % výkonnější, nižší TDP jim ale brání v rozletu. Pokud jde o spotřebu ve hrách, 7700X měla 98 W, novinka má jen 68 W (tzn. o 31 % nižší spotřeba). Teploty se snížily o 4-5 °C.



Pokud se podíváme na výkon ve hrách, novinky jsou v průměru o 4 % výkonnější než předchůdci (jde o necelá 3 % ve 4K a cca 5-6 % v 1080p). Ryzen 7 9700X nedokáže ve hrách překonat starší herní Ryzen 7 7800X3D, který měl stále cca 4% náskok. Srovnání Intelu Core i5-14600K a i7-14700K vůči 9700X ve hrách vyšlo zhruba stejně (první o 1 % slabší, druhý o necelé 1 % silnější).

aplikacích jsou nové procesory 9600X a 9700X jen o 4-7 % výkonnější než jejich předchůdci, ve hrách pak o 0 až 3 % dle rozlišení (2160p až 1080p). To pro novinky nevypadá moc dobře. 7800X3D má stále cca 2% až 8% náskok proti 9700X dle rozlišení. Recenze na TechPowerUp ukázala také zajímavé výsledky. Vjsou nové procesory 9600X a 9700X jennež jejich předchůdci,pak(2160p až 1080p). To pro novinky nevypadá moc dobře. 7800X3D má stále cca 2% až 8% náskok proti 9700X dle rozlišení.

Kde ale nové procesory excelují, to je spotřeba. Aby ne, když jim byla snížena TDP. Průměr ze 47 aplikací byl 60 W pro 9600X a 61 W pro 9700X. Předchůdci měly ve stejných testech 76, resp. 86 W. To je 21-29% snížení spotřeby, přitom dosahují v průměru onoho o 4-7 % vyššího výkonu. Ve hrách je průměrná spotřeba 9600X 66 W (stejně jako u 7600X), 9700X má jak 71 W (předchůdce 70 W). Ve hrách se tedy výkon v podstatě nezměnil a bohužel ani spotřeba (to je v přímém kontrastu s předchozí recenzí). Teploty se ale ani tady moc neměnily, šly o cca 2-3 °C dolů.



Co tedy říci závěrem? Nové procesory Ryzen 9000 se zlepšily v podstatě ve všech oblastech, někde více, někde méně. Zaváděcí cena šla o 20-50 USD níže (u nás lze čekat tak 500-1000 Kč), výrazně šel nahoru výkon v jednovláknových aplikacích (ST), kde jde o zhruba 16 % (zahrnuje už i navýšení taktů). Bohužel vícevláknový výkon (MT) je ovlivněn sníženou TDP a z výše uvedených recenzí tu máme nárůst výkonu jen o cca 6,5 % v průměru. Snížená TDP se ale pochopitelně projevuje na nižších spotřebách, v aplikacích to bylo průměrně o 27 % dolů, což značí výrazně lepší efektivitu nových čipů. Zklamáním bude ale asi výkon ve hrách. Recenze ukázaly poměrně nízký cca 0-4% nárůst výkonu. Zajímavé je, že zatímco jedna recenze ukázala dramatické snížení spotřeby ve hrách, druhá v podstatě nulové.