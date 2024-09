AMD Ryzen 9000: takto špatný start prodejů tu nebyl od dob Bulldozeru

Procesorům AMD Ryzen 9000 se moc nedaří. Nárůst výkonu se ukázal být nižší, než se čekalo, to se týkalo zejména her (k čemuž dopomohla i kauza kolem administrátorského režimu ve Windows, nicméně to nevysvětlovalo malý rozdíl od Ryzenů 7000). Další potíží jsou vysoké ceny ve srovnání se zlevněnými Ryzeny 7000, což se spojuje s prvním problémem. Není důvod upřednostnit novou řadu, nárůst výkonu zdaleka neodpovídá rozdílu ceny.

A první statistiky ohledně prodejů ukazují, že zákazníci nové procesory do značné míry ignorují. Něco podobného se stalo i předchozím Ryzenům, které byly uvedeny s deskami s novým Socketem AM5, jež vyžadovaly v té době velmi drahé paměti DDR5, nicméně vše nasvědčuje tomu, že jde o nejhorší prodejní start Ryzenů od doby, kdy byly Ryzeny jako modelová řada představeny. Jinak řečeno, takto špatně se začaly naposledy prodávat neslavné Bulldozery.

Např. někteří prodejci v Austrálii hlásí prodeje v počtech jednotek kusů nebo maličkých zlomků toho, co je běžné i u jinak nepříliš populárních řad. Německý prodejce Mindfactory hlásí např. 90 kusů Ryzenů 9600X, modelů 9700X se prodalo 180 kusů, 9900X hlásí 110 kusů a nejdražší model 9950X je pak na 210 kusech. Celkem to od doby uvedení znamená zhruba 600 prodaných procesorů.



Česká Alza sice nedává tak podrobná data, ale něco víme i zde. 9600X, 9700X i 9900X mají mezi 50 a 100 kusy, pouze nejdražší 9950X je nad 100 kusy (tzn. 100-200 kusů). Na Amazonu je v seznamu nejprodávanějších procesorů 9950X až na 21. pozici (překonávají ho tak i modely Intelu jako 14700K a 14900K). Dále tu máme na 32. místě 9700X a na 46. místě 9900X. Newegg.com je pak jediným, kde to v rámci Ryzenů 9000 nevyhrálo 16jádro, nejprodávanějším novým Ryzenem je 8jádrový model 9700X na 20. pozici. 9950X je ale kousek za ním na 22. místě. Zbývající dva modely se pak vešly do první padesátky s 9600X na 42. pozici a 9900X na 49. místě.