AMD Ryzen "Raphael": 20% nárůst výkonu na takt a jiné fámy

Nutno říci, že AMD zatím samo nepotvrdilo ani to, že na trh přijdou nějaké procesory Warhol, natož pak Raphael, které by je měly následovat. Je tak jasné, že vše, co se o nich dozvídáme, jsou nepotvrzené informace.

A ty hlavní novinky hovoří o tom, že Raphael mají nabídnout alespoň 20% zvýšení výkonu na takt, a to oproti Zen 3, přičemž to by nakonec mohlo být i výrazně vyšší, ale to jsou zatím jen čisté fámy. I nadále pak má AMD zůstat u 8jádrových čipletů, o čemž se už mluvilo, ale už přidá i podporu instrukcí AVX-512. A pokud si srovnáme výkon na watt procesorů Genoa a Milan (budoucí a aktuální EPYC), měl by vzrůst o polovinu.

- klikněte pro zvětšení -





Jak se ale dozvídáme z dalších řádků, opětovné nasazení 8jádrových čipletů neznamená, že maximální počet jader v budoucích procesorech zůstane stejný. Už jsme jednak viděli představu o možném provedení procesorů EPYC Genoa, kde máme prostě a jednoduše o čtyři čiplety více a zde se pak mluví o tom, že AMD má připraveny i 24jádrové designy procesorů Ryzen Raphael. Ovšem ty nakonec nemusí na trh nastoupit, alespoň ne hned a pokud ano, samozřejmě nebudou zrovna levné.

Spíše tak počítejme opět se 16jádrovým desktopovým hi-endem, ostatně se nedá říci, že by konkurence nutila firmu AMD zvyšovat počty jader.

Dále zdroj mluví o cílení na podporu DDR5-5200, v čemž ještě může nastat změna, pro výrobu I/O čipů už má posloužit dokonce 6nm technologie, což umožní sdílet většinu návrhu s I/O částí v APU generace Rembrandt. Dále tu máme aktuálně plánovaných 28 linek PCIe 4.0 v čipové sadě X670 a vyloučen není nástup skutečného hi-endu v podobě X690 s podporou PCIe 5.0.

Dozvídáme se také, že některé modely procesorů Raphael by zcela jistě měly být vybaveny integrovanou grafikou, ale není jasné, jaká by to mohla být a také se ještě nedozvíme nic konkrétního o pouzdření a zda už půjde o nějaký pokročilejší způsob

Další informace se už týkají procesorů Genoa, čili 4. generace serverových EPYC založené stejně jako Raphael na 5nm Zen 4. Dozvídáme se, že 96jádrové verze skutečně existují, jak naznačuje výše uvedený obrázek s představou o jejich podobě dle ExecutableFix. To by znamenalo i 12kanálové paměťové kontrolery pro DDR5 a dále máme počítat se 128 linkami PCIe 5.0 a dokonce i s procesory EPYC Zen 4 tvořenými pomocí X3D . Jde právě o odpověď firmy AMD na Foveros.

Genoa i Raphael mají nastoupit někdy v třetím kvartálu příštího roku, což ovšem oproti původnímu plánu prý představuje až půlroční zpoždění, a to především vlivem pandemie i nedostatkem na trhu. To by dávalo prostor pro další generaci pro AM4, ovšem patice AM5 by se mohla prý objevit už na začátku roku 2022 díky APU generace Rembrandt a o CPU Warhol zde nepadlo ani slovo. Byly tedy zrušeny, nebo ne?



