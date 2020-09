AMD Ryzen Vermeer: přijde 10jádrová verze a Curve Optimizer

Autor aplikace DRAM Calculator for Ryzen a připravované ClockTuner, 1usmus, zveřejnil další informace o připravovaných procesorem AMD Ryzen "Vermeer", které využijí nové architektury Zen 3. Ten hovořil např. o tom, že by se měla objevit i 10jádrová verze Ryzenu, která by vyplnila mezeru mezi 8 a 12jádrovými modely. Připomeňme, že konkurenční Intel Rocket Lake-S nyní končí na 8 jádrech, zatímco procesory Comet Lake 10. generace měly také 10jádrové varianty. Každému CCD by měl být přidělen stejný počet jader, takže 10jádrová varianta by měla být v konfiguraci 5+5. Počítá se pochopitelně i s 12 a 16jádrovými verzemi.



Další zajímavostí je funkce Curve Optimizer. Ta dovoluje uživateli konfigurovat takt a přetaktování každého jádra zvlášť, takže by z každého CPU mělo být možné vymáčknout ještě více výkonu než doposud. Jako poslední tu máme úpravu sběrnice Infinity Fabric, která by měla dovolit dosažení vyšších frekvencí pamětí v režimech s využitím děličky taktu (mezi frekvencí pamětí a Infinity Fabric). To by mohlo pomoci novým procesorům k dosažení ještě vyšších výkonů. Jaké ale budou, to se dozvíme až koncem roku.

